Musica, “Il Concerto” di Venditti e De Gregori ora anche un disco

Dopo innumerevoli sold out, e oltre 250 mila biglietti venduti, il lungo viaggio in musica di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, aggiunge una nuova tappa al suo eccezionale percorso con un album live, “Il Concerto”, in uscita il prossimo 15 dicembre 2023 per Columbia Records /Sony Music, e in pre-order da oggi. Il disco verrà pubblicato nelle versioni cd, vinile 180 grammi e vinile 180 grammi in edizione autografata e numerata, quest’ultima in esclusiva su Sony Music Store. All’interno una selezione di 17 brani, registrati in presa diretta durante diverse tappe di questo memorabile tour, per raccontarne i momenti più intensi e restituirne suoni ed emozioni. Una tracklist di perle e grandi classici del repertorio di ciascuno dei due artisti e duetti inediti, con arrangiamenti originali nati da un cantiere creativo itinerante che per oltre un anno ha attraversato l’Italia e che terminerà dove tutto è iniziato, a Roma, il prossimo 23 dicembre al Palazzo dello Sport. Sul palco e nel disco – prodotto da Alessandro Canini -, con Venditti e De Gregori un’unica grande band che unisce i musicisti che da anni collaborano con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Con loro anche Fabiana Sirigu e Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.