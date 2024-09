Musica: il disco di platino “Lamborghini a via Marina” di Vale Lambro torna con una nuova edizione

Sette nuove tracce e tre speciali collaborazioni: Vale Lambo non smette di stupirci e torna con “Lamborghini a via Marina V2” (https://wmi.lnk.to/lvmv2; Warner Music Italy), la repack dell’album uscito lo scorso gennaio. Nei giorni scorsi aveva annunciato, con un trailer pubblicato sui social (https://www.instagram.com/p/DABHCb1NJRh/), una nuova edizione di “Lamborghini a via Marina” (Warner Music Italy), disco celebrato dai fan come un ritorno alla formula vincente del rapper di Secondigliano, trainato dal successo di “Bee” e “Baby u want me”. Dopo la pubblicazione del suo nuovo disco a , il rapper non è riuscito a mettere un freno alla sua creatività, sfornando ancora nuove mine. Pezzi stilosi e dalle atmosfere estive che si vanno ad intrecciare con tracce più intime ed emotive: la repack “Lamborghini a via Marina V2” contiene le speciali collaborazioni di Artie 5ive e Side Baby, oltre alla traccia “X-ADV” con Simba La Rue (https://wmi.lnk.to/xadv), uscita lo scorso aprile. Un racconto sonoro che spazia tra diverse produzioni e, soprattutto, un Vale Lambo intimo e inedito, che ci mostra tutta la sua versatilità: “Lamborghini a via Marina V2” è un manifesto completo – e compatto – della musica di Vale Lambo, in cui l’artista riesce a combinare, sempre con grande stile ed equilibrio, l’aspetto più banger del suo rap con quello più melodico.

Valerio Apice nasce a Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni, entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano “È meglio pe’ loro”. Ma è con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che ha raggiunto il successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico. Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato “Angelo”, composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe. Il viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè. L’uscita del secondo disco ufficiale, “Come il Mare”, avviene il . Il disco ha presentato collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo. Vale Lambo torna poi sulla scena ad del 2021, quando esce “WEOM”, seguito nel 2022 da “FuFu” feat. Slings, dalla serie di freestyle “RFTS 1”, “RFTS 2” e “RFTS 3: Transalp”, da “Last Night”e “TAG”. Quest’anno, invece, il rapper è tornato con i singoli “U&Me”, “GENKIDAMA” e l’album “LAMBORGHINI A VIA MARINA”. Vale Lambo è anche tra i protagonisti del collettivo SLF (Solo La Fam), formato da alcuni dei maggiori fuoriclasse della scena rap campana. Il loro primo progetto “WE THE SQUAD VOL. 1” è certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) e contiene i singoli “CADILLAC” e “TRAVESURAS”, certificati dischi di platino.