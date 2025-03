Musica, il Guardiano del Faro: “Solamente Mia”, un viaggio emozionale tra passato e presente

Disponibile in radio e in digitale “Solamente mia” (Café Concerto/Pirames), il brano che segna il ritorno de IL Guardiano del Faro, pseudonimo di Federico Monti Arduini.

Dopo aver esplorato le sonorità del pianoforte nell’ultimo album “Il Venditore di Sogni”, uscito nel 2022, con questo nuovo brano Il Guardiano del Faro torna a suonare il Moog, marchio di fabbrica con cui ha segnato un’epoca siglando successi intramontabili come “Il Gabbiano Infelice” e “Amore Grande, Amore Libero”, della quale ricorrono i 50 anni.«Questo brano è nato all’improvviso, perché l’ha voluto lui – racconta Il Guardiano del Faro – Io ho solo lasciato liberi di nascere ogni suono e ogni armonia cercando di trasmettere tutta la felicità che provavo nel sapere che stava incominciando un altro giorno insieme a Lei che è “Solamente mia!”. Mi sono svegliato improvvisamente alle tre di notte sentendo un desiderio irrefrenabile di sedersi di fronte a tutte le mie strumentazioni musicali, tutte lì, ancora assonate come me, guardarle e chieder loro: chi è pronto a seguirmi? E contemporaneamente vedere le mie mani che incominciano ad accarezzare ogni loro tasto, e sentire che ogni nota inizia a raccontare tutte quelle emozioni che hai nel cuore in quel momento».

Federico Monti Arduini, meglio conosciuto come Il Guardiano del Faro, vanta una ricca carriera professionale: compositore, autore, cantante, pianista, presentatore televisivo, editore e produttore discografico. Precursore dell’arte della New Age, le sue composizioni esprimono una profondità psico-sociologica che simultaneamente raffigurano un senso di solitudine e un desiderio di comunicare. Sotto lo pseudonimo di Arfemo ha scritto canzoni interpretate da artisti italiani e internazionali come Mina, Orietta Berti, Gigliola Cinquetti, Wess & Dori Ghezzi, Filipponio, Carmen Villani, Sal Da Vinci, Frankie Avalon, Claudio Lippi, Santo&Johnny, Mario Rosini, Hervè Vilard, Vikki Carr, Al Martino, Andrè Popp, Paul Mauriat, Frank Pourcel, Peter De Angelis. La sua canzone Solo Tu, è stata registrata in varie lingue da innumerevoli artisti di tutto il mondo e la versione cantata da Cliff Richard col titolo All my love ha venduto più di 12 milioni di copie nel mondo. Nel 1969 Monti Arduini vince il Festival di Ancona con la canzone da lui composta Mai Mai Mai. Negli anni ‘70 l’incontro con Robert Moog dà una svolta importante alla sua vita artistica. Lo strumento, un sintetizzatore musicale chiamato appunto Moog dal nome del suo inventore, diventa uno dei pilastri della musica elettronica contemporanea. Monti Arduini rimane subito affascinato dalle capacità dello strumento di creare sorprendenti ed originali sonorità. Il Moog diviene il suo inseparabile compagno musicale con il quale riveste le sue composizioni di atmosfere magiche. Nel 1972, con lo pseudonimo Il Guardiano del Faro, viene pubblicato quello che diventerà il suo primo grande successo discografico: Il Gabbiano Infelice, un adattamento del brano tradizionale Inglese Amazing Grace che raggiunge in una sola settimana il primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia con oltre 700.000 copie vendute. Nel 1975 sempre con lo pseudonimo Il Guardiano del Faro con la sua composizione Amore Grande Amore Libero partecipa e vince la popolarissima competizione musicale della RAI Un Disco per l’Estate. Il singolo raggiunge di nuovo la vetta della classifica dei dischi più venduti in Italia, così come in altri paesi del mondo. La popolarità in Italia di Amore Grande Amore Libero è tale che viene realizzato un film, con l’omonimo titolo, per il quale Monti Arduini compone anche l’intera colonna sonora. Sempre nel 1975 vince il Telegatto come miglior artista strumentale dell’anno. Nel 1976 compone la colonna sonora del film La Orca per la regia di Eriprando Visconti. Il film riscuoterà un notevole successo di pubblico e di critica in Italia, tanto da venire distribuito, con grandi consensi in diversi paesi stranieri. Nei primi anni ’80 partecipa quale ospite fisso a varie trasmissioni televisive come Blitz, con Gianni Minà, e come autore e presentatore a trasmissioni quali Il Sabato, Blu Domenica e la popolarissima Il Cappello sulle 23 per la quale compone ed esegue la fortunata sigla musicale Solamente Lei. Negli anni seguenti fonda la casa discografica ed editoriale Cafè Concerto e, abbandonando la sua attività artistica personale, si dedica principalmente a seguire e produrre cantanti e a definire la direzione editoriale della società rappresentando in Italia i cataloghi di prestigiosi gruppi quali Disney, 20th Century Fox, Dreamworks e Windwept. Nel 2022, sempre con lo pseudonimo ormai celebre de Il Guardiano del Faro, torna alla ribalta producendo e pubblicando l’album Il venditore di sogni. Nell’album, 12 brani di sua composizione, si esibisce al pianoforte accompagnato da una orchestra di 40 elementi e si avvale della partecipazione di grandi artisti quali Fabrizio Bosso alla tromba, Giuseppe Milici all’armonica, Johnny Farina di Santo&Johnny alla steel guitar, Natale Massara per gli arrangiamenti orchestrali e al sassofono, Mario Rosini, secondo classificato al Festival di Sanremo 2004, e Cece Rogers, artista nominato in due categorie musicali al prestigioso Grammy Awards americano del 2022.