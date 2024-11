Musica: “Il morso di Tyson”, Brunori Sas canta l’amore al tappeto. A Napoli il 26 marzo 2025

Alla vigilia del ritorno sul ring della leggenda della boxe Mike Tyson, alle 14 del 14 novembre Brunori Sas affronta un nuovo personale match con la musica, lanciando in radio e su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo ‘Il Morso di Tyson’ (Island Records), scritto e composto insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino, e disponibile da ora in pre-save. A proseguire il sodalizio brunoriano con Sinigallia – già produttore della recente ‘La ghigliottina’ oltre che di questo nuovo singolo – ‘Il Morso di Tyson’ fotografa la dolceamara malinconia di un amore al tappeto, ma mai del tutto sopito. Sullo sfondo di una Roma notturna e piovosa, il bacio tra due ragazze riaccende il desiderio impulsivo di tornare indietro e riassaporare quel legame, come un richiamo nostalgico a un passato in cui tutto sembrava possibile. Il morso più famoso nella storia dello sport, quello che nel ’97 Tyson ha sferrato sul ring a Holyfield alla Mgm Gran Arena, è qui metafora dell’impulso di voler riavvolgere il tempo anche a costo di farsi male: un ultimo, disperato tentativo prima che il rapporto appassisca del tutto, addolcito dalla consapevolezza che nulla potrà mai cambiare ciò che è stato (Meno male / Che indietro non si può tornare / Anche se sarebbe splendido / Tornare a farsi male così / In un ultimo gesto disperato). Sostenuto da una melodia rotonda che conserva la sua intimità, il brano esalta la bellezza dei ricordi e la saggezza di saper lasciare andare. Pensato – come nei migliori sequel – per raccontare in immagini l’ideale proseguimento della storia narrata ne ‘Il Morso di Tyson’, da giovedì 14 sarà disponibile anche il videoclip per la regia di Giacomo Triglia. Con i binari di una stazione avvolta nella nebbia a fare da set, le vite delle due ragazze al centro del brano incroceranno quella di Brunori cristallizzando il tempo in un istante magico e irripetibile. ‘Il Morso di Tyson’ arricchirà la setlist del Brunori Sas Tour 2025, il tour prodotto da Vivo Concerti che partirà a marzo del prossimo anno con 7 date nei principali palasport italiani: Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli , Bologna e Milano.