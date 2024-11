Musica: il Quartetto Adorno in scena al Teatro Sannazaro

Una location d’eccezione come il Teatro Sannazaro di Napoli è la prima tappa del Quartetto Adorno che domani sera, alle 20.30, si esibirà nell’ambito di ‘Circolazione musicale in Italia’, progetto promosso dal Cidim con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e anche di ‘Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo’ in collaborazione con la Fondazione Accademia Musicale Chigiana. Edoardo Zosi e Liù Pelliciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Francesco Stefanelli al violoncello sono i componenti del quartetto Adorno, Insieme da diversi anni, si sono aggiudicati premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, riscuotendo ovunque il placet della critica. I musicisti si esibiranno il 15 novembre a Palmi, il 16 novembre a Catanzaro, il 17 novembre a Lamezia Terme e il 19 novembre a Roma, nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza grazie alla collaborazione con l’Istituzione Universitaria dei Concerti. Seguiranno altri due concerti a Cagliari (5 dicembre) e a Pescara (13 dicembre). Per tutti i concerti il ​​programma scelto dai raffinati artisti si chiama ‘American echoes’ e include brani di Samuel Barber, Mario Castelnuovo-Tedesco, Bernard Hermann e Antonio Dvorak.