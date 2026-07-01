Musica, Immagini e Parole dall’Acqua al Golfo dei Poeti

Il Lerici Music Festival celebra la sua decima edizione

Roma, 1 lug. (askanews) – Lerici torna ad essere un crocevia internazionale di arte, incontri e bellezza. Dal 22 luglio al 2 agosto le stelle della musica classica e i grandi talenti internazionali si danno appuntamento nel Golfo dei Poeti per la decima edizione del Lerici Music Festival, con prime assolute contemporanee, opere, concerti sinfonici e spettacoli nei luoghi più suggestivi della cittadina ligure. L’Acqua è il filo conduttore simbolico, un omaggio al legame indissolubile che unisce Lerici al mare.Dieci anni di musica, centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo, una crescita costante che ha reso il Lerici Music Festival una delle realtà più riconosciute del panorama musicale.Le parole di Gianluca Marcianò, Direttore artistico del Lerici Music Festival: “Visto che cominciavamo questo percorso di elementi naturali, ho pensato che si dovesse partire proprio dall’acqua. L’acqua che ha ispirato, attraverso il mare che ha bagnato il Golfo dei Poeti, tutti i grandi poeti e artisti che sono passati per Lerici. L’acqua che ha ispirato tantissimi musicisti, è diventato quindi molto facile costruire questo programma che va dal jazz alla musica da camera, alla musica sinfonica, all’opera e a tanto altro. È un programma pieno di artisti giovani e di artisti originali, ma anche di grandissimi nomi che sono star nel mondo della musica.”Il Festival di Lerici attrae turisti da tutto il mondo rendendo questo piccolo comune, cuore del Golfo dei Poeti, una meta prestigiosa della musica internazionale Il commento di Marco Russo Sindaco di Lerici: “Lerici è un comune che storicamente vede la presenza di tantissimi intellettuali e artisti che hanno colto ispirazione da quello che è il nostro paesaggio, la nostra natura, il nostro mare. Il Festival di Lerici va in questa direzione, valorizzando questo concetto e questa identità. È un evento che è arrivato alla decima edizione, è cresciuto tantissimo, ma soprattutto quello che entusiasma noi Lericini è il fatto che ci sia una visione di crescita ulteriore dell’evento, della manifestazione, che ha fatto sì che si sia potuto riportare Lerici al centro del mondo.”La decima edizione del Festival è stata presentata a Roma alla Camera dei Deputati. Un’occasione per illustrare il programma della nuova edizione e il tema che lo attraversa “Musica, Immagini e Parole dall’Acqua” restituendo il percorso di un progetto culturale che, anno dopo anno, ha saputo coniugare eccellenza artistica, visione internazionale e radicamento nel territorio. Un traguardo straordinario per un evento nato come piccolo festival di provincia.L’intervento dell’ On. Federico Mollicone: “Un traguardo straordinario per un evento nato come un piccolo Festival di provincia. Questa è la ricchezza dei nostri Festival, io sono stato a Lerici, ho potuto vedere la valorizzazione che viene fatta attraverso la cultura, una piccola città che diventa un grande punto di riferimento internazionale proprio grazie alla cultura, grazie a questo Festival, che è sostenuto anche dalla Regione Liguria e dai Mecenati. Penso sia un esempio a livello nazionale della capacità di fare rete internazionale con la musica, soprattutto in un periodo geopolitico difficile come questo.”Ogni concerto del Lerici Music Festival si trasforma in un’esperienza che coinvolge pubblici diversi e valorizza il patrimonio di un territorio meraviglioso come la Liguria attraverso un rapporto profondo e unico con la sua storia e la sua gente