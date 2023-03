Musica in lutto, addio al violinista Antonio Salvatore

La cerimonia funebre laica si è tenuta presso il Tempietto Egizio del Cimitero del Verano a Roma il 7 marzo 2023, e si ringraziano tutti gli amici e i musicisti Napoletani.

Sabato 4 marzo si è spento improvvisamente il violinista Antonio Salvatore ,lasciando distrutta l’inseparabile moglie, i figli, le numerose sorelle, i tanti nipoti i cognati. Ma grande il cordoglio di colleghi e ammiratori e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltarlo. Salvatore è stato uno dei maggiori violinisti italiani, orgoglio del Conservatorio di Napoli che negli stessi anni “sfornò” violinisti quali Accardo e Cusano. Ad una intensa e brillante carriera concertistica da solista, camerista, primo violino dei Musici e di Santa Cecilia, considerata la migliore orchestra sinfonica italiana, ha affiancato una lunga e proficua attività didattica presso il Conservatorio di Roma, arricchita dalla pubblicazione di libri di tecnica dello strumento molto apprezzati.Ma soprattutto Salvatore trasmetteva il suo immenso amore per la musica in ogni sua esibizione, dal più famoso teatro nelle 4 mura domestiche in cui si era ritirato da anni per godere in maniera più intima della sua passione, non lasciando passare un giorno senza suonare con la sua Nina, ottima pianista.