Musica: “Islanda” è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici nucleari. A Napoli il 28 giugno 2025

I Pinguini tattici nucleari annunciano ‘Islanda’, il nuovo singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre per Epic\Sony Music Italy. Dopo il recente singolo, ‘Romantico ma muori’, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro, con ‘Islanda’ si torna ancora una volta ad accarezzare la sfera romantica. Il brano, infatti, racchiude la capacità della band di fotografare sentimenti profondi con una narrazione semplice, diretta ma ricca di sottotesti, spaccati di vita quotidiana e metafore che uniscono il presente e il passato in un unico racconto. «L’Islanda – racconta Riccardo Zanotti, frontman della band – è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per qualche superare trauma, chi per noia e chi per coraggio. Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso. L’Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi. Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi». ‘Islanda’ anticipa ‘Hello world’, l’attesissimo nuovo disco in uscita venerdì 6 dicembre, che sarà protagonista del ‘Tour Stadi 2025’, la nuova avventura live che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 appuntamenti. Si parte il 7 giugno 2025 da Reggio Emilia per poi proseguire: 10 e 11 giugno Milano, 14 giugno Treviso; 17 giugno Torino; 21 giugno Ancona; 25 giugno Firenze; 28 giugno Napoli e 4 luglio Roma.