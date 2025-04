Musica, James Senese: “O tiemp’ nun c’è stat'”, il tour slitta a giugno dopo l’operazione

“Ciao a tutti. Le prove e l’allestimento del tour si sono attardate per i motivi che sapete, e quindi ci vediamo dal vivo a giugno. Devo spostare i primi tre concerti, perché lo spettacolo che stiamo mettendo su ha bisogno di tempo per essere provato, e nell’ultima settimana ‘o tiemp’ nun c’è stat'”. James Senese ha comunicato così al suo pubblico lo spostamento della partenza del ‘Chest nun è ‘a terra mia – Ottant’anni Tour’. Dopo l’operazione d’urgenza a Napoli a cui l’artista partenopeo si è dovuto sottoporre una settimana fa, è stato necessario infatti rinviare le date di Roma il 10 maggio (rimandata al 17 gennaio 2026), dell’11 maggio a Bologna (in data da definirsi) e del 18 maggio a Milano (in data da definirsi). I biglietti acquistati per il concerto di Roma, fa sapere l’organizzazione, sono validi per la nuova data. Per le richieste di rimborso è necessario rivolgersi presso il rivenditore o circuito di prevendita utilizzato per l’acquisto. Il tour, dedicato alla celebrazione degli 80 anni appena compiuti dell’artista e alla presentazione del nuovo album ‘Chest nun è ‘a terra mia’, prenderà quindi il via a giugno, proseguendo poi per tutta l’estate; un viaggio intenso ed emozionante attraverso la straordinaria carriera di una delle figure più iconiche della scena musicale italiana.