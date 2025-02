Musica: James Senese, un nuovo album dal titolo “Chest’ non è ‘’a terra mia” in uscita a maggio

James Senese annuncia il nuovo album dal titolo “Chest’ non è ‘a terra mia”, il ventiduesimo della sua lunga carriera, in uscita all’inizio di maggio (Arealive / distr. Believe). Contestualmente annuncia anche le prime date del tour di presentazione: il 10 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’11 maggio al Teatro Duse di Bologna e il 18 maggio al Teatro Dal Verme di Milano.

Tra i musicisti e compositori più rilevanti della scena musicale italiana, James Senese è il simbolo di una ricerca incessante e di un’energia che non conosce limiti. Da quasi sessant’anni, con passione e dedizione, calca i palchi di teatri, festival e club, portando con sé un sound unico che fonde le radici napoletane con le influenze internazionali: un linguaggio sonoro innovativo, che lo ha consacrato come figura di riferimento per generazioni di musicisti e amanti della musica.

Protagonista del movimento Neapolitan Power, James Senese ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana, attraversando la canzone leggera, il funk-jazz e il grande cantautorato, con un’infinità di collaborazioni di prestigio e ben 21 dischi: opere fortemente caratterizzate da temi sociali e culturali, che riflettono la sua connessione profonda con Napoli e la sua gente, e parlano di identità, emarginazione e riscatto, testimonianza di una lunga e ineguagliabile carriera artistica senza compromessi e di un impegno che non accenna a spegnersi. Nei suoi brani, il sax, dal suono inconfondibile, racconta le emozioni di chi affronta ogni giorno la lotta per la dignità di vivere: dolore e forza, speranza e paura, guerra e resistenza, diventano il filo conduttore di narrazioni che oscillano tra jazz-funk, influenze latin music e tradizione partenopea.