Musica, Jimmy Sax il 17 maggio 2024 per la prima volta live a Roma

Roma, 1 dic. (askanews) – Il sassofonista internazionale con oltre 1 milione di follower e mezzo miliardo di streams, Jimmy Sax, sarà il 17 maggio 2024 per la prima volta live al Palazzo dello Sport di Roma, accompagnato da The Sympohinc Dance Orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino, direttore artistico e autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo.

In scaletta oltre alle hit che hanno reso celebre il sassofonista internazionale autore di “No man no cry” (certificato platino in Italia) e “Time” (certificato oro in Italia), anche una serie di brani per dimostrare come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo.

Dopo il successo del Better Days Summer Tour che quest’estate l’ha visto suonare in giro per l’Europa, con oltre 20 date in Italia, e dopo aver conquistato con il suo talento un vasto pubblico in tutto il mondo, Jimmy Sax per la prima volta si esibirà in un palasport. Con il suo sound inconfondibile, Jimmy accompagnerà il pubblico in un travolgente ed emozionante viaggio attraverso le diverse sfumature della sua musica, spaziando tra le sonorità funky ed elettroniche che da sempre caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

I biglietti per il concerto del 17 maggio 2024 al Palazzo dello Sport di Roma saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 15.00 di oggi, venerdì 1 dicembre.

In numero limitato, sarà disponibile il Vip Package: i fan che lo acquisteranno avranno diritto all’ingresso anticipato, riceveranno un gadget e, inoltre, avranno la possibilità di assistere al sound check e incontrare l’artista. Il concerto è prodotto Wonder Manage e organizzato e distribuito da Ventidieci.