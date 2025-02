Musica: Joseph Arthur, il cantautore alt folk americano scoperto da Lou Reed live a Napoli

Joseph Arthur, cantautore e visual artist americano, nel corso del 2025 pubblicherà un nuovo album e in solo si prepara a presentare le sue nuove canzoni dal vivo con un tour Europeo. Domenica 16 marzo il tour toccherà anche Napoli per l’unica data del Centro Sud Italia presso l’Auditorium900. (Inizio concerto ore 21).Il concerto è organizzato da Ass. Axoloty e Hungry Promotion in collaborazione con Freak Out magazine e Main Out. Artista poliedrico, mescola influenze che spaziano dal folk al rock fino a sfumature più intime e sperimentali. Scoperto nel 1996 da due giganti della musica come Lou Reed e Peter Gabriel (che lo mise sotto contratto per la sua Real World Records), Arthur si è affermato come una delle voci più originali della scena musicale contemporanea. Con una discografia di oltre quindici album, ha esplorato mondi sonori sempre nuovi. Oltre alla carriera solista, ha fondato le band ‘The Lonely Astronauts’, ‘Fistful’ of Mercy (insieme a Ben Harper) e Rndm (con Jeff Ament dei Pearl Jam), arricchendo ulteriormente il panorama musicale con progetti collaborativi di spessore. Attualmente è il cantante dei ‘Silverlites’ formato da Peter Buck dei R.E.M., Rich Robinson dei Black Crowes e Barrett Martin degli Screaming Trees/Mad Seson/Tuatara che per conto della Sunyata Records ha pubblicato un album co-prodotto da Jack Endino (Nirvana/Soundgardn/Tad).Tra le sue principali influenze artistiche spiccano icone come Leonard Cohen, Bob Dylan e Jeff Buckley, che hanno segnato profondamente il suo stile.Il suo talento ha ottenuto ampi riconoscimenti anche da altri artisti: la sua canzone ‘In the Sun’, considerata un classico della sua produzione, è stata interpretata da musicisti del calibro di Michael Stipe (R.E.M.), Chris Martin (Coldplay) e Peter Gabriel.