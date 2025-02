Musica: la CPM Ultrapop Band in concerto nell’Auditorium di San Patrignano

Il 22 febbraio, alle ore 17.30, a San Patrignano, presso l’Auditorium della Comunità di San Patrignano, si terrà il Concerto di inizio anno della CPM Ultrapop Band, formata da diplomati e allievi del CPM Music Institute (e guidata dallo stesso Franco Mussida) insieme ai SanpaSingers, il coro dei ragazzi della Comunità di San Patrignano. L’iniziativa è promossa da Alessandra Marzari, Ambasciatrice della Comunità di San Patrignano e Presidente del Consorzio Vero Volley, e da Franco Mussida, curatore del progetto insieme al CPM Music Institute e Fondatore della Scuola.

Per l’occasione, verrà inaugurata la nuova Audioteca, una sorta di “biblioteca dei suoni” dove sarà possibile fruire di brani nel medesimo modo con il quale si fruisce di libri o documenti digitali. L’evento ha l’obiettivo di far scoprire la musica come esperienza interiore.

Un’Audioteca di sola musica strumentale suddivisa per emozioni rappresenta un importante strumento interattivo e educativo per gli ospiti della comunità, che attraverso 5 iPad possono usufruire di una diversa modalità di ascolto della Musica. Il database contiene circa 2000 brani legati a differenti generi musicali che oscillano dalla classica al jazz e al rock. Il suo utilizzo aiuta a quietare le tensioni e la sovraeccitazione emotiva invitando ad ascoltare consapevolmente non solo i suoni, i ritmi e le melodie dei flussi armonici, ma anche ad osservare il riflesso di sé stessi, la propria natura e propensione caratteriale. L’Audioteca offre un modo di sentire e di godere della Musica come strumento culturale individuale ed educativo, capace di favorire il raccoglimento e l’introspezione. Imparare a “sentire la Musica” in modo emotivamente consapevole, tempra e rafforza l’arcobaleno emotivo della persona. Una pratica che viene acquisita mediante un lavoro di training dai ragazzi della comunità che a loro volta aiuteranno poi i compagni ad approcciarsi a questa particolare modalità di ascolto.

L’iniziativa rappresenta una significativa opportunità di sinergia tra il CPM Music Institute, che in 37 anni ha operato in 2 comunità e ben 15 carceri italiane, e San Patrignano, con la musica come strumento di espressione e crescita personale.

La CPM Ultra Pop Band sarà composta per l’occasione da Leonardo Arena, Andrea Colombo, Tommaso Di Gioia, Matteo Faravelli, Mattia Fegatilli, Francesco Ierace, Susanna Lecce, Pietro Messina, Svanadze Natia, Rita Elena Nistico, Giovanni Sutera Sardo, Chiara Speranza, Jan Tarchiani e Marzia Tonello, con la direzione musicale di M° Albero Cipolla.

Nel corso dell’appuntamento verrà svelata una scultura di Franco Mussida, denominata Accordo Maggiore.

«Grazie a questo evento vogliamo far scoprire agli ospiti della Comunità aspetti della musica che vanno ben oltre la cronaca del quotidiano – afferma Franco Mussida – La musica stessa può essere assimilata come una vitamina per il proprio benessere fisico e mentale».

«Il minimo comune denominatore del concerto di quest’anno sarà lo stupore, quel senso di grande meraviglia che cerchiamo quotidianamente per aiutare i ragazzi e le ragazze presenti nel centro» racconta Alessandra Marzari, Ambasciatrice della Comunità di San Patrignano e Presidente del Consorzio Vero Volley.

Dal 1987 il CPM Music Institute si occupa di portare la Musica nei luoghi di disagio sociale. Da 37 anni la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida ha operato in 2 comunità e 15 carceri italiane, mettendo in atto progetti che hanno coinvolto più di 10.000 detenuti. Il CPM Music Institute segue il progetto CO2 “Controllare l’odio” (audioteche di sola Musica divisa per stati d’animo attive in 12 carceri italiane, ideato da Franco Mussida), lavora a San Vittore e collabora con la Comunità di San Patrignano (dove è presente anche un’audioteca attiva). È recente la realizzazione di Wait, il musical rap interpretato da giovani che seguono percorsi riabilitativi, coadiuvati dagli studenti del corso di Composizione Pop Rock. Tutto questo apre la mente e il cuore degli studenti rendendoli musicisti consapevoli.

Non da ultima la CULTURA, da diversi anni il CPM collabora con il Premio Campiello Giovani e il Festival Giffoni.

Franco Mussida (Milano, 1947) è musicista, compositore, pittore e scultore. Un ricercatore sugli effetti della Musica sull’individuo. Ha elaborato un suo specifico Codice Musicale che ha aperto nuove strade per l’uso sociale e umanistico della Musica. È uno dei fondatori della PFM, la Premiata Forneria Marconi, della quale ha firmato molti dei più grandi successi tra cui “Impressioni di Settembre”, un brano mitico e nel Cuore di tanti italiani. È fondatore e presidente del CPM Music Institute di Milano, dal 1984 un modello per la formazione musicale. Dal 1987 tiene laboratori musicali in comunità e in istituti di pena. Ha pubblicato diversi saggi sui poteri del suono e della Musica, tra gli altri “Il Pianeta della Musica” edito da Salani oggi alla sua quarta edizione.

È in libreria e negli store digitali il romanzo autobiografico “Il Bimbo del Carillon”, edito da Salani Editore (ottobre 2024, Salani Le Stanze – 400 pagine – 20,00 euro).