Musica, la grande canzone napoletana rivive a Santa Maria La Nova: Gennaro Pisapia & Gruppo Smeraldo in concerto

Sabato 21 marzo, alle ore 20, la storia della musica partenopea incontra l’incanto architettonico del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova (Piazza Santa Maria La Nova, 44). Protagonisti della serata saranno Gennaro Pisapia & Gruppo Smeraldo, pronti a condurre il pubblico in un percorso emozionale tra le melodie che hanno reso Napoli celebre in tutto il mondo.

Lo spettacolo rappresenta un omaggio ai grandi poeti e compositori del XIX e XX secolo. In scaletta, brani immortali che hanno segnato la storia della canzone classica: dalle atmosfere sognanti di “Era de maggio” e “Palomma ’e notte”, al brio di “Chella llà” e “Pigliate ’na pastiglia”, passando per la drammaticità di “Guapparia” e l’intensità di “Luna rossa” e “Carmela”.

Un sound tra tradizione e innovazione

L’Associazione Musicale Franco Smeraldo, fondata da Gennaro Pisapia nel 2023, prosegue il solco tracciato dall’esperienza de I Cimarosa, portando in scena una formazione di musicisti professionisti, tutti diplomati al Conservatorio.

La peculiarità dell’ensemble risiede nella sua cifra stilistica unica: una fusione sonora ricercata tra strumenti a corda e a fiato. Grazie agli arrangiamenti originali curati dal gruppo, la tradizione viene rispettata con rigore filologico ma arricchita da sonorità moderne, capaci di restituire nuova linfa a canzoni senza tempo.

Sul palco Gennaro Pisapia (voce), Peppe Carannante (clarinetto), Michele Cordova (chitarra), Alessandro Pignalosa (mandolino), Francopaolo Perreca (sax soprano e percussioni) e Mario Carannante (violoncello e basso).