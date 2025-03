Musica: la leggenda del Jazz, Herbie Hancock in concerto alla Ex Base Nato di Bagnoli

Il 21 luglio, la magia del jazz invaderà Napoli con un evento imperdibile. Il leggendario pianista e compositore statunitense Herbie Hancock si esibirà alla Ex Base Nato di Bagnoli in un concerto esclusivo, unico appuntamento al sud Italia del suo tour. Un’occasione straordinaria per rivivere la sua carriera straordinaria che ha rivoluzionato il jazz e attraversato diversi generi musicali.

Conosciuto per le sue collaborazioni con Miles Davis, il suo impegno nell’evoluzione del jazz e il suo contributo alla fusione con funk, hip hop e musica d’autore, Hancock è una delle figure più influenti della musica contemporanea. Vincitore di 14 Grammy Awards, il suo impatto si estende ben oltre il jazz, come dimostrato dalla sua avventura negli Head Hunters e nel successo internazionale di “Rockit” nel 1980.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati, con il concerto che promette di essere una delle tappe più suggestive del suo tour. Un evento che celebra non solo la sua musica, ma anche il ruolo fondamentale di Hancock nel promuovere la cultura jazz a livello globale, come patron dell’International Jazz Day dell’UNESCO. Non perdere l’opportunità di vivere una notte di pura magia musicale.