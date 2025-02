Musica: la Niña, esce oggi “Mammamà” e poi live session all’Auditorium Novecento

A distanza di un mese dal singolo Guapparìa, La NIÑA pubblica Mammamà Live session at Auditorium Novecento, nuova speciale anticipazione – su tutte le piattaforme digitali e su YouTube – di Furèsta, il nuovo progetto discografico della cantautrice, musicista e performer partenopea, in uscita il 21 marzo 2025 per BMG e già disponibile in preorder.

Mammamà è un brano unicamente vocale all’interno di un disco dall’impianto corale che affonda le sue radici nella tradizione della musica popolare e barocca napoletana, offrendo una visione che mescola innovazione e heritage senza mai perdere il legame profondo con la cultura e l’identità di Napoli. Con Mammamà La NIÑA scava e arriva all’elemento puro del canto, indagando il potere della voce nuda e cruda che può fare, dare e raccontare anche senza il supporto di ulteriori strumenti e di casse armoniche diverse dalla propria cassa toracica. La scelta di realizzare un video live all’Auditorium Novecento di Napoli è nata dall’esigenza di immortalare in un piano sequenza, proprio come una fotografia, un qualcosa che non venisse poi aggiustato o manipolato ma che rimanesse puro, liberatorio e bellissimo nel suo essere, per natura, irripetibile.

Mammamà è un’espressione molto inflazionata della lingua napoletana che si utilizza, al massimo dell’enfasi, per descrivere sentimenti esagerati nei confronti di una situazione. Come avviene nei migliori spettacoli di De Simone – in questo caso in chiave contemporanea – il coro esorta il cantore, cioè la voce principale, ripetendo ciò che dice. Il brano racconta una storia autobiografica di abusi verbali, di manipolazioni attraverso le parole che sanno essere pericolose, dannose e arrivare a spezzare la gioia e il cuore di una persona. Il coro attorno a LA NIÑA, in un atto di salvezza, la esorta a rimettersi in sesto: non è altro che una sua estensione, è lei che si fa forza da sola per sublimare un momento di solitudine.

Furèsta sarà disponibile in due diversi formati: vinile trasparente ed. limitata e numerata (con traccia bonus) e CD.

LA NIÑA è il progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro. Tra sperimentazione e ibridazione – utilizzando come tramite la lingua estremamente evocativa e potente della sua città, Napoli – la sua ricerca spazia dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema, dalla danza alle arti figurative. Ha calcato il palco della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Big Mama, Gaia e Sissi, nella serata dei duetti con la cover del celebre brano Lady Marmalade.

Dopo il grande successo del singolo TU con Franco Ricciardi, che ha raggiunto in poco tempo 17 milioni di visualizzazioni su YouTube, LA NIÑA pubblica nel marzo del 2023 il suo primo album in studio, VANITAS. Lo stesso anno debutta al fianco di Massimo Ranieri in veste di co-protagonista nella serie La voce che hai dentro, prodotta da Lucky Red per Paramount Plus, e ne cura parte della colonna sonora. Lavora con Amazon Music per la realizzazione del musical La Notte delle Lumere e con Rai 2 per lo show Bar Stella. Dopo le collaborazioni musicali con – tra gli altri – Peppe Barra, M¥SS KETA, Tosca, Gemitaiz, Clementino e Mysie (UK), LA NIÑA annuncia il nuovo disco FURÈSTA, anticipato dal primo singolo estratto GUAPPARÌA e da MAMMAMA’ Live session at Auditorium Novecento.