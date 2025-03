Musica, la Niña presenta Furèsta: un dialogo musicale tra passato, presente e futuro

Furésta è il nuovo album de LaNIÑA –cantautrice, musicista e performer partenopea– in

uscita venerdì 21 marzo per BMG e già disponibile in preorder.

Anticipato dai singoli Guapparia, Mammama’ – Live session at Auditorium 900 e Figlia D’‘A

Tempesta, Furésta – disco dall’impianto corale – affonda le sue radici nella tradizione della

musica popolare napoletana, offrendo una visione che mescola innovazione e heritage, senza mai perdere il legame profondo con la cultura e l’identità di Napoli. 10 tracce, tra cui le speciali collaborazioni con Kukii – cantante, compositrice e produttrice egiziana-iraniana – e Abdullah Miniawy – poliedrico artista di origini egiziane. Ispirata dalla potenza che la musica ha sempre avuto nel raccontare e celebrare le comunità, LA NIÑA, al secolo Carola Moccia, mette da parte l’espressione individuale per dare spazio all’arte come mezzo di comunicazione universale e intraprende un percorso musicale che, partendo dall’essenza della città, prova a rispondere con amore e autenticità ai processi che oggi la consumano, impoverendone la terra, la cultura e l’immagine. Con una sensibilità unica – affiancata dall’autore, produttore e polistrumentista Alfredo Maddaluno – si fa portavoce delle urgenze collettive, canalizzando importanti messaggi in composizioni sonore estremamente

ricercate, maestose ed evocative.

LA NIÑA presenterà FURÈSTA – disponibile fisicamente in vinile trasparente ed. limitata e numerata (con traccia bonus) e CD – in occasione di sei speciali instore:

mercoledì 19 marzo / MILANO @CIRCOLO FILOLOGICO – ore 18.00 (POSTI ESAURITI)

giovedì 20 marzo / BOLOGNA @SEMM MUSIC – ore 18:30

domenica 23 marzo / NAPOLI @MUSEO MADRE – ore 18.00 (POSTI ESAURITI)

mercoledì 26 marzo / ROMA @OFFICINA PASOLINI- ore 21.00 (POSTI ESAURITI)

giovedì 27 marzo / SALERNO @DISCLAN – ore 18.30

sabato 29 marzo / SIRACUSA @CHIODO – ore 18:00

LA NIÑA si prepara anche a tornare in tour, presto ulteriori dettagli.

FURÈSTA – TRACKLIST

1. Guapparìa

2. ‘O ballo d’ ‘e ‘mpennate

3. Ahi!

4. Oinè

5. Tremm’ (with KUKII)

6. Chiena ‘e scippe

7. Mammama’

8. Figlia d’’a Tempesta

9. Sanghe (with Abdullah Miniawy)

10. Pica Pica

LA NIÑA – BIO

LA NIÑA è il progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro. Tra sperimentazione e ibridazione – utilizzando come tramite la lingua estremamente evocativa e potente della sua città, Napoli – la sua ricerca spazia dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema, dalla danza alle arti figurative. Ha calcato il palco della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Big Mama, Gaia e Sissi, nella serata dei duetti con la cover del celebre brano Lady Marmalade.

Dopo il grande successo del singolo TU con Franco Ricciardi, che ha raggiunto in poco tempo 17 milioni di visualizzazioni su YouTube, LA NIÑA pubblica nel marzo del 2023 il suo primo album in studio, VANITAS. Lo stesso anno debutta al fianco di Massimo Ranieri in veste di co- protagonista nella serie La voce che hai dentro, prodotta da Lucky Red per Paramount Plus, e ne cura parte della colonna sonora. Lavora con Amazon Music per la realizzazione del musical La Notte delle Lumere e con Rai 2 per lo show Bar Stella. Dopo le collaborazioni musicali con – tra gli altri – Peppe Barra, MYSS KETA, Tosca, Gemitaiz, Clementino e Mysie (UK), LA NIÑA annuncia il nuovo disco FURÈSTA, in uscita venerdì 21 marzo, anticipato dai singoli estratti Guapparìa, Mammama' Live session at Auditorium 900 e Figlia d’‘a Tempesta.