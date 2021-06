Musica, la Nuova Compagnia di Canto Popolare in concerto martedì a Roma

Alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per la rassegna “Si può fare”, il 15 giugno, alle ore 21, in anteprima nazionale è di scena il nuovo spettacolo della Nuova Compagnia di Canto Popolare, “Napoli 1534 e altre storie”, ispirato al loro ultimo album, pubblicato da Squilibri all’inizio della pandemia che ha costretto in un’assurda sospensione l’intero mondo e, ciò nonostante, apprezzato come uno dei capolavori della discografia folk e world e insignito anche di prestigiosi riconoscimenti come la Targa Tenco per il miglior album in dialetto del 2020.