Musica: “L’albero delle noci” continua a fiorire, Brunori Sas annuncia nuove date estive

Con la seconda delle due date all’Unipol Forum di Milano, è calato ieri sera il sipario sul ‘Brunori Sas tour 2025’, la traversata live in 8 appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti- che ha animato i principali palazzetti italiani per tutto il mese di marzo.

Per il cantautore tappe a Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli, Bologna e Milano, in un viaggio live lungo sei album e oltre quindici anni di carriera. Mentre cresce l’attesa per i due speciali Live con orchestra, in programma il 18 giugno al Circo Massimo di Roma e il 3 ottobre all’Arena di Verona, Dario Brunori annuncia oggi tre nuove date de ‘L’Albero delle noci tour estate 2025’.

La tappa di Diamante raddoppia con un nuovo appuntamento il 7 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, mentre l’11 agosto il tour estivo toccherà Agrigento (Live Arena) e il 13 agosto farà tappa a Follonica (Grosseto) (Parco Centrale). I biglietti per le nuove date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di mercoledì 2 aprile, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14:00 di lunedì 7 aprile.