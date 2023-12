Musica, l’album di Ligabue “Dedicato a noi” è certificato oro

Roma, 4 dic. (askanews) – “Dedicato a noi” (Warner Music Italy), il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue, è certificato oro. Entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli ALBUM e dei VINILI più venduti, il disco è il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale.

Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche dell’album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto.

Oltre ai due brani che hanno anticipato l’uscita dell’album, “Riderai” e “Una canzone senza tempo”, “Dedicato a noi” contiene il singolo attualmente in radio “La metà della mela” e “Così come sei”, brano presentato in anteprima live a luglio in occasione dei concerti allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma.

Intanto prosegue il tour di Luciano Ligabue nei principali palasport. Questa sera, lunedì 4 dicembre, l’artista sarà in concerto al Pala Sele di Eboli. Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “Il Gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

Di seguito le prossime tappe del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa:

4 dicembre 2023: EBOLI – PALA SELE (recupero del 22 novembre) 6 dicembre 2023: BARI – PALA FLORIO (recupero del 24 novembre) 7 dicembre 2023: BARI – PALA FLORIO (recupero del 25 novembre) 9 dicembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT (recupero del 19 novembre) 28 dicembre 2023: ZURIGO (Svizzera) – HALLENSTADION