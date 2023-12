Musica, Lana Del Rey il 4 giugno protagonista degli I-Days Milano 2024

Roma, 11 dic. (askanews) – Un altro grande nome della musica internazionale si aggiunge al ricco cartellone degli I-Days Milano 2024: martedì 4 giugno sarà infatti LANA DEL REY a conquistare il palco dell’Ippodromo Snai di Milano con un concerto attesissimo dai fan amanti dello stile unico della cantautrice di New York.

L’iconica cantante la prossima estate sarà impegnata in una serie di concerti sui più importanti palchi d’Europa che la vedranno protagonista in Italia nell’appuntamento più importante dell’estate milanese per quello che si preannuncia come un vero e proprio evento di musica, moda e costume. Un live dalla forza iconografica e cinematografica in cui brani intensi e intimi si alternano a momenti esplosivi in un connubio che dona ancora più potenza alla sua scrittura e alla sua performance.

Non mancheranno certamente canzoni come “Born to Die”, “Ultraviolence”, “Summertime Sadness” e “Videogames” che in quasi dieci anni di carriera hanno portato LANA DEL REY nell’olimpo della musica mondiale, oltre a canzoni come “A&W” e “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” title track del suo nono album pubblicato lo scorso marzo e in lizza per cinque statuette ai prossimi Grammy Awards.

La conferma di LANA DEL REY accresce ulteriormente una lineup up straordinaria di cui nelle settimane scorse sono stati già annunciati i QUEEN OF THE STONE AGE e i ROYAL BLOOD (6 luglio), i METALLICA (con uno show sulla scia di quello visto al Power trip di Indio ad ottobre che ha lasciato tutti a bocca aperta grazie anche all’iconico “snake pit” e per le dimensioni e la grandeur dei megaschermi), gli ICE NINE KILLS e i FIVE FINGER DEATH PUNCH (29 maggio) i GREEN DAY e i NOTHING BUT THIEVES (16 giugno), i co-headliner AVRIL LAVIGNE e SUM 41 con i SIMPLE PLAN (9 luglio) e TEDUA (29 giugno), il primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo il successo del suo tour nei palasport.