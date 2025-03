Musica: l’anima di Bach nel pianoforte di Beatrice Rana, un dialogo intimo con l’eterno

Da oggi, venerdì 21 marzo, è disponibile in fisico e in digitale “BACH KEYBOARD CONCERTOS. BWV 1052 1053 1054 1056” (Warner Classics – https://lnk.to/BeaRana_Bachconcertos), il nuovo album di BEATRICE RANA in cui la pianista di fama mondiale esplora le infinite possibilità interpretative della musica di Johann Sebastian Bach al pianoforte. Nel suo nuovo album, anticipato dal primo movimento, l’Allegro dal Concerto No.1 in Re minore BWV 1052 e dal celebre Largo dal Concerto No.5 in Fa minore BWV 1056, Beatrice Rana si impegna in un dialogo intimo e illuminante con l’orchestra d’archi Amsterdam Sinfonietta, guidata dal primo violino e direttore artistico Candida Thompson, in quattro concerti per tastiera del compositore tedesco: BWV 1052 in Re minore, BWV 1053 in Mi maggiore, BWV 1054 in Re maggiore e BWV 1056 in Fa minore.

L’album nasce dalla profonda connessione di Beatrice Rana con il compositore tedesco che ha accompagnato il suo percorso fin dall’infanzia (all’età di nove anni si è esibita per la prima volta in pubblico con orchestra, suonando il Concerto in Fa minore BWV 1056, un’opera a cui è particolarmente legata) diventando una figura centrale nella sua carriera, tanto da influenzare totalmente la sua visione artistica.

Il progetto prende forma nel 2022 dopo il tour con l’Amsterdam Sinfonietta, in cui hanno eseguito insieme i quattro concerti per tastiera di Bach, creando un dialogo musicale così naturale e armonioso da ispirare la registrazione dell’album, definito dalla rivista online Bachtrack come “fatto in cielo”.

Il primo incontro tra Beatrice Rana e l’Amsterdam Sinfonietta risale al marzo 2019, quando hanno eseguito insieme due concerti di Bach. Per la pianista, è stata la prima esperienza con un’orchestra senza direttore, un approccio che si è trasformato in una vera estensione della musica da camera.

Per Beatrice Rana, questi quattro concerti rivestono un’importanza storica, essendo tra le prime opere della tradizione occidentale concepite per strumento a tastiera e orchestra. Molti di essi derivano da trascrizioni di precedenti lavori per violino o oboe, rielaborati dallo stesso Bach, e la loro straordinaria capacità di adattarsi a strumenti diversi testimonia l’unicità del suo linguaggio musicale.

L’interpretazione al pianoforte moderno offre a Rana l’opportunità di esplorare nuove possibilità espressive. Pur rispettando la scrittura originale, l’artista sottolinea come il pianoforte possa a volte avvicinarsi alla sonorità dell’organo, lo strumento principale di Bach, offrendo così una prospettiva interpretativa innovativa.

Per il New York Times, la distinzione di Rana come interprete di Bach risiede nella “sensibilità, raffinatezza e controllo preternaturali, uniti a un tocco di magia”.