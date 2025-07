Musica, Lazza porta il “Locura Summer Tour” a SalernoSounds: il live all’Arena grandi eventi

Lazza arriva a Salerno per il penultimo appuntamento di SalernoSounds: giovedì 24 luglio l’artista salirà sul palco dell’Arena Grandi Eventi in Piazza della Libertà con il suo Locura Summer Tour 2025. Dopo Capo Plaza, Irama (con la partecipazione a sorpresa di Rocco Hunt) e Brunori Sas, sarà il turno del rapper milanese, reduce da una tournée che lo ha visto esibirsi nei principali palazzetti italiani e in diverse città europee, fino alla recente data allo Stadio San Siro.

Il tour prende il nome dal suo ultimo album, “Locura”, certificato Quattro volte Disco di Platino. Il concerto ripercorrerà i brani più noti del suo repertorio, in una scaletta che raccoglie i punti salienti della sua carriera. Prima dell’esibizione, a partire dalle 18:30, il collettivo Cvlture proporrà un dj set per accompagnare l’attesa del pubblico. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 17, con accesso esclusivo dal lato Lungomare. Il varco per il settore PIT sarà sulla destra, vicino al botteghino, mentre quello per il Posto Unico sarà sulla sinistra, lato mare. Il botteghino, situato tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, sarà aperto già dalla mattina alle ore 10. Lo spettacolo inizierà alle 21:30.

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes e Posto Riservato. Sono previsti vantaggi per i possessori di Campania>Artecard in corso di validità. In occasione del concerto l’accesso a Piazza della Libertà sarà consentito solo agli spettatori, dalle ore 7 alle ore 24, mentre il parcheggio sottostante resterà chiuso dalle ore 16 fino al termine dell’evento. SalernoSounds, ideato da Anni 60 produzioni e sostenuto dalla Regione Campania e da Scabec, con il supporto del Comune di Salerno, si concluderà sabato 26 luglio con lo speciale appuntamento dedicato a Massimo Ranieri.