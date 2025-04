Musica, LDA: “Shalla”, la rinascita R&B in un progetto che segna una nuova era

LDA è pronto a sorprendere tutti. Dopo aver stuzzicato i fan con enigmatici freestyle sui social, l’artista napoletano annuncia ufficialmente l’uscita del suo nuovo singolo “Shalla” (Columbia Records/Sony Music Italy), disponibile da venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Questo brano segna un punto di svolta significativo nel suo percorso artistico, aprendo le porte a una fase inedita e audace.

“SHALLA” non è una semplice canzone, ma una vera e propria metamorfosi sonora per LDA. L’artista abbandona le sonorità più familiari per abbracciare un intreccio vibrante tra l’urban e l’intimismo dell’R&B, mantenendo quel tocco personale che lo ha sempre contraddistinto. In questo nuovo pezzo, LDA esplora la dicotomia tra la frenesia del mondo esterno e la solitudine interiore, raccontando di un tempo che sembra sfuggire costantemente.

Il cuore del brano è un ritornello che si trasforma in un mantra R&B, un’esortazione a vivere senza catene, abbandonandosi al flusso degli eventi senza l’illusione del controllo. Un invito a lasciarsi andare, a fidarsi del percorso.

«Dopo una pausa dai riflettori sono tornato con un progetto R&B, un cambiamento che riguarda sia me come persona che la mia musica. Ho scelto sonorità moderne per una canzone che vuole rilanciare un movimento che ha fatto la storia della musica mondiale. “SHALLA” è un inno alla rinascita, alla ricerca di me stesso, con questo brano ho esplorato una nuova vena artistica» confida con entusiasmo LDA.

L’attesa per “SHALLA” è stata sapientemente alimentata da una serie di freestyle pubblicati su Instagram, diretti da Mario Miccione, che vedevano un ironico LDA “condannato” in un “carcere musicale” per la sua “ossessione” per l’R&B in Italia. Questa narrazione visiva ha anticipato perfettamente la rinascita musicale che “SHALLA” rappresenta, spingendo l’artista a superare i propri limiti e a esprimersi in tutte le sue sfaccettature.

Classe 2003, LDA ha iniziato il suo viaggio musicale giovanissimo, pubblicando il suo primo inedito “Resta” nel 2017. Da lì, una serie di collaborazioni importanti, tra cui il singolo “Buongiorno” con Gigi D’Alessio e altri artisti napoletani, e l’esperienza formativa ad “Amici”, dove ha presentato brani di successo come “Quello che fa male” (platino), “SAI”, “Scusa” e “Io volevo solo te”, collezionando milioni di stream e un vasto seguito di fan.

Dopo l’album d’esordio omonimo nel 2022, la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Se poi domani” (oro) e il successivo album “Quello che fa bene”, LDA ha continuato a sperimentare con singoli come la hit estiva “Granita” e “Rosso Lampone”. Ora, con “SHALLA”, si apre un nuovo capitolo sonoro, che promette di consolidare ulteriormente il talento e la versatilità di un artista in continua crescita.

L’appuntamento è fissato per venerdì 11 aprile: preparatevi ad ascoltare la nuova, audace voce di LDA con “SHALLA”.