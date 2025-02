Musica: le Blackpink, icone globali del k-pop, arrivano in Italia

Le Blackpink arrivano in Italia per la prima volta con un unico evento, mercoledì 6 agosto 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Oggi, le Blackpink, star mondiali del K-POP, hanno annunciato il loro attesissimo ritorno sul palco con una tournée esclusiva di spettacoli negli stadi in Nord America, Europa e Regno Unito quest’estate.

Prodotto da Live Nation, il Blackpink 2025 World Tour prenderà il via sabato 5 luglio con due spettacoli a Seoul presso il Goyang Stadium prima di fare tappa a Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Parigi, Milano e Barcellona.

Il tour si concluderà venerdì 15 agosto all’iconico Wembley Stadium di Londra, facendo delle Blackpink il primo gruppo K-POP in assoluto ad essere headliner di questa leggendaria struttura.

Questo è il primo tour da headliner delle Blackpink dopo il loro Born Pink World Tour da record (2022-2023), che è diventato il tour di maggior incasso per un gruppo femminile e ha attirato oltre 1,8 milioni di fan sui palchi di tutto il mondo. Le Blackpink hanno ridefinito il successo globale del K-POP, affascinando il pubblico di tutto il mondo con le loro performance live dinamiche e i loro successi da record. Detengono anche il titolo di artista con il maggior numero di abbonati su YouTube, con oltre 95 milioni di iscritti.

Negli ultimi anni, i membri delle Blackpink, JISOO, JENNIE, ROSÉ e LISA, hanno lanciato carriere soliste di grande successo, pubblicando album di debutto, EP e vari successi da classifica.

BLACKPINK

Le Blackpink – composte da JISOO, JENNIE, ROSÉ e LISA – sono una girl band della YG Entertainment riconosciuta a livello mondiale. Dal momento in cui hanno fatto irruzione sulla scena con il loro album singolo di debutto SQUARE ONE nell’agosto 2016, le BLACKPINK hanno dominato le classifiche con hit di successo come “DDU-DU DDU-DU” e “Kill This Love”, consolidando il loro status di primo gruppo femminile al mondo.

L’influenza delle Blackpink sull’industria musicale mondiale è proseguita con il loro primo album completo, THE ALBUM (2020), che ha raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo, compresa quella di Billboard negli Stati Uniti. L’album è stato il primo di un gruppo K-POP femminile a vendere più di un milione di copie, superando i 1,3 milioni. Dopo il successo dei loro singoli di debutto, le BLACKPINK sono diventate il primo gruppo coreano a suonare al Coachella Valley Music Festival, attirando una folla enorme per la loro prima esibizione al festival nel 2019. Sono poi diventate il primo gruppo coreano a fare da headliner al festival nel 2023.

Il gruppo ha continuato a infrangere record con il suo secondo album in studio, BORN PINK (2022). Vendendo 2,82 milioni di copie, le BLACKPINK hanno ottenuto il primato di essere il primo gruppo K-POP a vendere 2 milioni di copie. L’album è anche entrato nella storia come il primo di un’artista asiatica a raggiungere contemporaneamente la vetta della Billboard 200 statunitense e della Official Albums Chart britannica, un risultato che non si vedeva da oltre due decenni per nessun gruppo femminile in tutto il mondo.

Oltre al successo in classifica, le Blackpink hanno ridefinito il panorama dei tour degli artisti K-POP. Il loro Born Pink World Tour (ottobre 2022-settembre 2023) ha toccato 34 città con 66 spettacoli, attirando un record di 1,8 milioni di fan, diventando così il tour più frequentato da un gruppo K-POP. Includendo le esibizioni da headliner al Coachella e al BST Hyde Park, le Blackpink si sono esibite davanti a oltre 2,1 milioni di fan in tutto il mondo durante il tour.

Come icone globali, l’impatto delle Blackpink va oltre la musica. Ciascun membro è una potenza nel campo della moda e della bellezza, in quanto ambasciatore di marchi di lusso e creatore di tendenze in tutto il mondo. Le loro collaborazioni con pop star globali continuano a spingere i confini creativi e il loro dominio su YouTube rimane ineguagliabile: il loro canale ufficiale vanta oltre 95 milioni di abbonati, rendendole il gruppo musicale più seguito sulla piattaforma.

Biglietti in vendita dalle ore 12.00 di giovedì 27 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.