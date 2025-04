Musica, le uscite della settimana: il rap italiano incontra le voci femminili Internazionali

di Francesca Meglio

L’ultimo venerdì di aprile si chiude all’insegna del rap italiano, con una pioggia di nuove uscite che promettono di animare le playlist del weekend.

A guidare il movimento ci pensano due protagonisti della scena urban come Rocco Hunt, che torna con un nuovo album carico di ritmi estivi e collaborazioni di rilievo (tra cui Irama e Gigi D’Alessio), e Mondo Marcio, che riporta sulla scena il suo stile diretto e riflessivo.

Proseguendo su questo binario, due delle novità più attese sono i singoli di Rkomi e Luchè.

Rkomi torna con “Apnea da un po’”, un titolo che suona come una carezza nostalgica per chi lo seguiva già nel 2017, anno in cui pubblicava Apnea, uno dei suoi progetti più rappresentativi.

Un richiamo diretto alle origini, che non è solo un omaggio al passato, ma anche un segnale della volontà di riprendere il filo di un discorso artistico profondo e personale. Il sound è un mix ben calibrato di malinconia e ritmo, con barre che si fondono a melodie orecchiabili.

Ma questa “Apnea da un po’” segna davvero il ritorno del vecchio Rkomi? Quello più crudo, più rap, più diretto — lontano dalle sonorità pop che hanno dominato i suoi ultimi lavori?

Non ci resta che attendere il suo prossimo progetto per scoprirlo.

Luchè, dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album prevista per il 16 maggio, rompe il silenzio con uno dei primi brani che ne faranno parte.

“Autostima” è un brano diretto e potente, in cui il rapper napoletano alza l’asticella, raccontando senza filtri la sua visione delle relazioni e delle dipendenze che ti consumano dall’interno.

Con la sua voce graffiata e il flow inconfondibile, Luchè si conferma ancora una volta tra gli artisti più coerenti e rispettati della scena rap napoletana — e del panorama italiano in generale.

Ma questo venerdì non è solo rap: spazio anche all’indie/pop con Carl Brave, che rilascia il suo nuovo disco “Notti Brave Amarcord”.

Un lavoro che ci cattura e ci trascina in un viaggio intimo e riflessivo tra le strade di Roma, la sua città natale, mescolando la nostalgia per il passato con il desiderio di riscrivere il presente.

Nel frattempo, il giovane producer GoldenYears pubblica un singolo che unisce le voci di Franco126 e del trio francese Dov’è Liana.

Un groove coinvolgente e una fusione sonora originale che confermano l’abilità del produttore nel mescolare influenze diverse con grande naturalezza.

La scena internazionale, invece, questa settimana è tutta al femminile.

Lorde è pronta a riprendersi il centro della scena con il nuovo singolo “What Was That”, diventato virale su TikTok nelle ultime settimane grazie a una breve anteprima pubblicata dall’artista stessa.

Il brano segna il ritorno dell’artista neozelandese dopo un lungo silenzio discografico, riaccendendo l’entusiasmo dei fan e alimentando le voci su una possibile “Lorde Summer” — un’estate tutta sua, tra nuova musica, concerti e sorprese. A confermare l’inizio di questa nuova fase è stata Charli XCX, che durante la sua esibizione al Coachella ha ospitato Lorde sul palco per un duetto che ha infiammato pubblico e social. Le due artiste, unite da una forte stima reciproca e visioni musicali affini, hanno lasciato intendere che qualcosa di ancora più grande potrebbe essere in arrivo.

Infine, Kali Uchis continua a costruire l’attesa per il suo nuovo album, in uscita a maggio, pubblicando “ILYSMIH” secondo singolo estratto dal progetto.

L’artista colombiano-americana torna con un brano che conferma la sua capacità di fondere soul, R&B e influenze latine in uno stile unico, fatto di atmosfere sognanti, sensuali e profondamente evocative.

Un venerdì di uscite che conferma la vitalità del panorama musicale contemporaneo, tra ritorni attesi, nuove promesse e contaminazioni sempre più audaci.

Dal rap all’indie, passando per le voci femminili che dominano la scena internazionale, l’industria musicale si prepara a entrare nel vivo della stagione primaverile con progetti capaci di parlare a pubblici diversi, mantenendo alta l’attenzione su un mercato in costante evoluzione.