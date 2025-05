Musica, l’estate di Petit ha una nuova colonna sonora: s’intitola “Vivere da morire” il nuovo singolo

Dopo aver aperto il 2025 con “Mezzanotte”, traccia nata dalla collaborazione con il produttore multiplatino Dardust, Petit firma il suo singolo dell’estate: “Vivere da morire” (21co Label per Warner Music Italy), in uscita venerdì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali.

“Vivere da morire” è una traccia intensa e viscerale, una ballad nata in collaborazione con il giovanissimo trio di producer Room9. Nel nuovo brano, Petit racconta l’amore che resta anche quando tutto sembra finito, che continua a vivere nel ricordo, nei gesti quotidiani e nei dettagli che lasciano il segno.

Il brano, spoilerato nei giorni scorsi sui profili social dell’artista, non è solo una canzone d’amore, ma un viaggio nelle assenze, in tutto ciò che rimane quando qualcuno se ne va. Con la sua voce inconfondibile e la capacità di fondere una scrittura intima a sonorità contemporanee, Petit firma un altro tassello importante del suo percorso artistico, sempre più riconoscibile nella nuova scena musicale italiana.

“Vivere da morire” arriva dopo “Mezzanotte”, un singolo che ha colpito per la sua intensità narrativa, in cui l’amore viene raccontato come un continuo rincorrersi tra desiderio e distanza, tra incomprensioni e silenzi. Prodotta da Dardust, “Mezzanotte” ha saputo coniugare atmosfere elettroniche e orchestrali, dando vita a una traccia elegante e moderna, perfetto connubio tra la visione del produttore e la sensibilità vocale di Petit.

Dopo i successi del 2024 con le hit “Mammì” (certificata platino) e “Lingerie”, Petit è pronto a un 2025 ricco di musica. Nel suo primo EP l’artista ha raccolto i brani scritti negli ultimi mesi, da quelli pubblicati durante Amici23 agli inediti “BROOKLYN”, già presentato all’inizio del programma per conquistare il banco, e “Feriscimi”. Nella musica di Petit ci sono le sue origini francesi e quelle napoletane, riconoscibili nel flow proprio della stessa scuola di una delle scene più prolifiche dell’attuale panorama musicale.

PETIT (nome d’arte di Salvatore Moccia) nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano e creandosi pian piano una propria identità. A luglio 2023 pubblica il suo primo singolo “Taki Taki” e da settembre partecipa alla 23^ edizione di Amici, impressionando con l’inedito “BROOKLYN” Rudy Zerbi, che lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola, PETIT ha fatto uscire quattro brani: “CHE FAI”, “GUAGLIÒ”, “TORNERAI” (disco d’oro) e “MAMMAMÌ”, che hanno emozionato e fatto ballare in questi mesi tutti i suoi fan. Il 17 maggio è uscito il suo primo omonimo EP e fuori dal programma, il pubblico ha continuato ad apprezzare sempre più il talento dell’artista, rendendolo a oggi l’unico finalista di Amici 23 a conseguire il traguardo del disco di platino con una hit estiva presentata all’interno del programma: “MAMMAMÌ”. A settembre ha rilasciato “Lingerie” (Warner Music Italy), mentre a ottobre si è esibito in occasione del “Petit 2024 Tour” nelle città di Roma, Napoli, Bari e Milano. L’artista apre il 2025 con il brano “MEZZANOTTE”, prodotto da Dardust.