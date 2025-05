Musica, l’estate di Stefano Bollani: 8 progetti e oltre 30 date

Roma, 5 mag. (askanews) – Dopo il tour invernale nei teatri che ha registrato il tutto esaurito, Stefano Bollani dà appuntamento all’estate con una nuova stagione di concerti che lo vedrà impegnato con otto progetti e oltre 30 date da giugno a settembre nelle principali rassegne musicali italiane, fra cui UmbriaJazz, Festival dei Due Mondi di Spoleto, BOP – Beats of Pompei e Ravenna Festival.

Fra le novità, il debutto dello Stefano Bollani Quintet, inedita formazione che riunisce cinque talenti musicali, ciascuno con una visione artistica originale e una carriera d’eccezione. Insieme a Bollani ci saranno Jeff Ballard alla batteria, Larry Grenadier al basso, Vincent Peirani alla fisarmonica e Mauro Refosco alle percussioni.

Torna anche Novecento: il duello, con Alessandro Baricco in scena insieme a Bollani per una rilettura del celebre testo attraverso un fitto dialogo fra parole e musica. Una sfida all’ultimo colpo, un “confronto diretto fra parole e sonorità” arricchito dalla partecipazione speciale di Enrico Rava. Il 6 e 7 giugno, per il ventennale della Casa del Jazz di Roma, torna Shades of Chet, un concerto-evento dedicato a Chet Baker che riunirà la stellare formazione nata nel 1999: Enrico Rava alla tromba, Paolo Fresu alla tromba e flicorno, Stefano Bollani al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria.

Dopo i concerti nell’estate 2024, Bollani tornerà a condividere il palco anche con Trilok Gurtu, uno dei grandi innovatori delle percussioni. Un incontro nato dalle affinità elettive tra due musicisti che sanno spaziare fra i generi più diversi e ricrearli istantaneamente in un linguaggio fatto di virtuosismo, interplay e improvvisazione. Si rinnova anche il sodalizio artistico con Enrico Rava, che dagli anni Novanta in qua ha dato vita a numerosi dischi e concerti in tutto il mondo. Una delle coppie più celebri del panorama musicale contemporaneo con un repertorio che attraversa il jazz, la musica brasiliana, la canzone d’autore italiana e composizioni originali.

Tra gli appuntamenti in calendario anche il ritorno del Danish Trio, lo storico ensemble fondato nel 2002 con Jesper Bodilsen al contrabbasso Morten Lund alla batteria. Un trio che nel corso degli anni ha pubblicato dischi per etichette prestigiose come Stunt, ECM, ACT, esplorando un repertorio che spazia dal jazz alla musica mediterranea. Inoltre, il Piano Solo tour, che riprenderà in estate dopo il successo dei concerti invernali. Un concerto senza scaletta né schema fisso in cui ogni sera la musica prende forma dall’improvvisazione. Infine, al Festival di Ravello, Bollani si esibirà insieme a Dado Moroni e Danilo Rea, un trio di improvvisatori, acrobatici ed emozionanti.