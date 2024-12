Musica, Ligabue con Campovolo alla Reggia di Caserta: prima volta al Sud

L’appuntamento è per sabato 6 settembre 2025 alla Reggia di Caserta. La grande festa di Campovolo di Ligabue approda in Campania, in un luogo iconico e ricco di storia. I biglietti saranno in vendita dalle 11.00 di mercoledì 4 dicembre. Il 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia Luciano Ligabue tornerà sul palco di Campovolo, a 20 anni dalla prima volta e sabato 6 settembre 2025 “La notte di certe notti” continuerà anche alla Reggia di Caserta. Due eventi imperdibili di Ligabue del 2025, per festeggiare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Una grande festa in uno luogo apprezzato in tutto il mondo che per due giorni ospiterà un vero e proprio Ligavillage: la famosa Ligastreet che accoglierà i fan presenti il 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia, infatti, si trasformerà per l’evento di Caserta nel Ligavillage e verrà posizionato nei cortili interni della Reggia e nell’area circostante. Il villaggio aprirà alle 12.00 di venerdì 5 settembre e, come per Reggio Emilia, sarà diviso in diverse aree tematiche che permetteranno al pubblico di entrare nel mondo di Ligabue godendo di una serie di attività: dalla mostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, un’area kids e molto altro. Il tutto sarà svolto con un’attenzione particolare al sociale e alla sostenibilità grazie a un’area che ospiterà organizzazioni attive nel settore, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, della tutela dei diritti umani, della salute, della parità di genere e della diversità ed inclusione.

Il concept e i contenuti dell’area sociale e sostenibile saranno sviluppati in partnership con Ontier, studio legale leader nel campo della sostenibilità applicata al mondo dello spettacolo. Come per l’evento del 21 giugno, anche il titolo di ingresso per il concerto alla Reggia di Caserta sarà rappresentato dall’esclusivo braccialetto abilitato RFID, questa volta di colore blu, che a partire dal 1° aprile 2025 arriverà direttamente a casa di tutti coloro che acquistano il biglietto, senza alcun costo di spedizione, grazie al supporto e la collaborazione di TicketOne. La confezione esclusiva conterrà un braccialetto abilitato RFID che vale come titolo di ingresso e che garantisce la sicurezza e la facilità di accesso all’evento. Per attivarlo basterà inquadrare il QRcode contenuto nella confezione. Il braccialetto dialoga con la WebApp ideata per soddisfare le esigenze dei fan in termini di informazioni e interazione prima, durante e dopo gli eventi. Sviluppata in collaborazione con Accenture Song, la piattaforma offrirà infatti tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’esperienza, dalle indicazioni per raggiungere gli eventi ai dettagli sulla Ligastreet (Reggio Emilia), il Ligavillage (Caserta) e le attrazioni pre-concerto. Oltre ad essere il titolo d’ingresso, grazie alla tecnologia RFID sviluppata in partnership con HID, il braccialetto servirà anche per gestire le prenotazioni delle attività collaterali e per i pagamenti di food, beverage e merchandising esclusivo. Al termine degli eventi sarà possibile chiedere il rimborso dei soldi caricati e non utilizzati. Situata in uno spazio adiacente alla Reggia di Caserta, ci sarà l’area campeggio. L’accesso all’area campeggio sarà riservato solo ai possessori di titolo di accesso valido per “La notte di Certe Notti”. Le prenotazioni saranno attive, tramite app, a partire dal 1° aprile 2025.