Musica, l’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo in concerto 5 maggio

Roma, 3 apr. (askanews) – Il 5 maggio (alle ore 18:30)l’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo si esibirà sul palco della Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma con “Soundtracks”. L’Orchestra è un percorso di accessibilità universale alla pratica musicale della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, istituzione romana che festeggia quest’anno il cinquantesimo anno di attività. È uno spazio musicale accogliente, abitato da un nucleo di 30 persone con disabilità, operatori socio-assistenziali, educatori, allievi della Scuola, musicisti professionisti, un coro composto per questa edizione da 35 bambini, volontari e accoglie per il secondo anno anche un gruppo di studenti liceali, inseriti nelle attività attraverso i percorsi di alternanza scuola lavoro – per un totale di circa 100 elementi sul palco.

Al concerto parteciperanno anche due ospiti speciali: Peppe Servillo, cantante e front-man della Piccola Orchestra Avion Travel e Claudio Gregori, in arte “Greg”, attore, cantante, musicista e conduttore. Il tema sarà l’esplorazione della musica per le immagini, portando in scena speciali arrangiamenti tratti da diverse colonne sonore di autori come Morricone, Vangelis, John Williams e tanti altri. Un territorio stilistico perfetto per la natura sperimentale di un organico come quello dell’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo che ha l’ambizione di portare sul palcoscenico il valore della musica nella costruzione di comunità accoglienti e inclusive. Ad impreziosire lo spettacolo, le illustrazioni per la scenografia e i video collage realizzati da Lorenzo Terranera assieme agli orchestrali con disabilità, oltre alla comunicazione visiva del concerto, opera dello stesso artista.

Il concerto all’Auditorium rappresenta non solo un traguardo artistico, anche un’occasione di sensibilizzazione sui temi della disabilità e dell’educazione musicale come strumento di empowerment. L’evento intende promuovere il diritto di ogni individuo all’arte e alla bellezza, spostando l’attenzione dal concetto di inclusione a quello di partecipazione piena e paritaria alla vita culturale.

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Agorà e l’ASL RM3, il progetto è realizzato grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per il progetto “Pratiche musicali permanenti per comunità accessibili”, nell’ambito di un accordo triennale.

“Questa iniziativa è per noi un progetto di grande spessore e valore culturale. Oltre ad essere un bellissimo spettacolo, composto da una straordinaria orchestra di 100 elementi, racconta e mette in evidenza una comunità artistica eterogenea e diversificata, come lo è l’intera società. Il tema dell’inclusività e dell’accessibilità ci stanno molto a cuore e stiamo lavorando per costruire una proposta di attività culturali completamente accessibili a ogni genere di disabilità. La nostra intenzione è rendere le iniziative di Roma Capitale fruibili dall’intera comunità di cittadini e cittadine in un’ottica di inclusione sempre maggiore e per creare più consapevolezza nel rispetto di tutte le diversità” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.