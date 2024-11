Musica, “Love is”: a 12 anni dalla scomparsa esce il singolo inedito di Whitney Houston

Esce “Love Is”, singolo inedito di Whitney Houston, scomparsa tragicamente 12 anni fa (era l’11 febbraio 2012). Il brano è incluso nel nuovo album “Whitney Houston: The Concert for a New South African (Durban)”, presentato da Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, insieme a The Estate of Whitney E. Houston e Primary Wave Music, per celebrare il 30° anniversario della storica esibizione dell’artista in Sudafrica.

Scritta da Carvin Winans e prodotta da Nat Adderley e Whitney Houston, Love Is è una traccia inedita registrata in studio che sarà disponibile come bonus track in formato digitale nella versione remix Love Is (Carvin Winans Remix), realizzata da Winans e Tommy Sims. Il brano sarà trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti sulle frequenze radio di SiriusXM.