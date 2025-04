Musica, Luchè svela “Autostima”, un’anticipazione del nuovo album e del concerto evento allo Stadio Maradona

Dopo aver ufficialmente annunciato l’arrivo del suo nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE”, in uscita il 16 maggio, Luchè, tra le voci più iconiche e influenti del rap italiano, torna con “AUTOSTIMA”(https://wmi.lnk. to/autostima; Warner Music Italy), il nuovo singolo prodotto dal producer multiplatino Night Skinny, fuori ora ovunque.

Il brano, già spoilerato in anteprima durante il live del producer all’Unipol Forum di Milano, ha immediatamente generato entusiasmo e attesa tra i fan: pochi secondi sono bastati per alimentare l’hype.

Questo pezzo è uno sfogo lucido, dove Luchè mette tutto sul tavolo: zero filtri, solo verità. Parla di rapporti che ti consumano, di fiducia che si rompe, di legami che diventano catene. Emozioni pesanti, distanze che non si colmano, dipendenze che ti scavano dentro. Il beat di Night Skinny accompagna il brano perfettamente, è dritto, crudo, tagliato su misura per lasciare che ogni parola arrivi come un colpo secco.

Insieme a “Anno Fantastico” feat. Tony Boy e Shiva, “Autostima” anticipa un album che segna un ritorno deciso alle radici street dell’artista, senza rinunciare però alla profondità e alla ricerca interiore che da sempre caratterizzano la sua penna. Con “IL MIO LATO PEGGIORE”, Luchè alza ulteriormente l’asticella, consolidando la sua posizione come uno dei riferimenti assoluti della scena urban nazionale.

Il trailer (www.instagram.com/p/ DId2gqxNivs/) che ha annunciato l’album è un’opera visiva d’impatto che racconta un viaggio nell’oscurità: in una villa immersa in un paesaggio apocalittico, l’artista si confronta con un alter ego che lo sfida, lo mette alla prova, lo costringe a guardare in faccia i propri limiti. Un conflitto eterno tra luce e ombra, che dà forma al concept del disco.

“Il mio lato peggiore” non è solo un titolo: è una dichiarazione d’intenti, un manifesto artistico e personale. Un’opera intensa, ambiziosa, che conferma Luchè come una figura centrale e in continua evoluzione all’interno del panorama musicale italiano. Un ritorno potente e senza compromessi, con un sound dal respiro internazionale, da sempre suo tratto distintivo, che ne fa un unicum nella scena musicale italiana.

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati

CD

CD autografato

Vinile nero

Vinile giallo trasparente autografato

L’artista è pronto a portare la potenza della sua nuova musica sul palco dello STtadio Diego Armando Maradoan il 5 Giugno 2025, per uno show che sarà leggendario. I live proseguiranno poi con il Luché Summer Tour sui palchi dei principali festival estivi, mentre ci si prepara per il gran finale a settembre all’UNIPOL FORUM di Milano.

Qui le date prodotte e organizzate da Vivo Concerti:

5 giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

22 luglio – TERMOLI (CB) – TERMOLI SUMMER FESTIVAL c/o Arena del Mare

24 luglio – ROMA – ROCK IN ROMA c/o Ippodromo delle Capannelle

8 agosto 2025 – RICCIONE (RN) – VERSUS FESTIVAL c/o Parco degli Olivetani

16 agosto – GALLIPOLI (LE) – Raffo Parco Gondar

21 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

29 agosto – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Castellammare Music Fest c/o Piazzale Porto Nuovo

4 settembre 2025 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL c/o Parco di Serravalle

15 settembre 2025 – ASSAGO (MI) – Unipol Forum

LUCHÈ, tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.