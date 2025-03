Musica: Luidji, il viaggio interiore di “Saison 00” arriva in Italia con un’unica data

Cresciuto nei sobborghi della Città della Luce, il musicista ha pubblicato una trilogia di mixtape tra la fine degli anni 2000 e l’inizio degli anni 2010, prima di fondare la propria etichetta discografica indipendente, Foufoune Palace Records, nel 2015. Quattro anni dopo, Luidji ha pubblicato il suo album di debutto, “Tristesse Business: Saison 1”, nel 2019. Dopo un altro intervallo di quattro anni, il rapper ha svelato il suo secondo LP, “Saison 00” del 2023, che funge da prequel al suo predecessore, immergendosi nelle origini e nell’identità di Luidji. Dopo un tour in Francia e in Canada, nel 2025 sarà live anche in Italia per una data unica.

Nato nel 1992 a Villiers-le-Bel, Luidji ha iniziato la sua carriera intorno al 2009 con il nome di Joker, pubblicando vari progetti tra il 2012 e il 2015, prima del suo primo album in studio, Tristesse Business: Saison 1, nel 2019. Nel 2017 ha fondato la sua etichetta: Foufoune Palace Records e nel 2023 arriva la pubblicazione del suo secondo album, Saison 00.

Questo disco racconta la prospettiva di un outsider, un artista che vuole liberarsi dai codici. Vuole dare respiro e sollievo alle sue parole malinconiche. Prosa oscura e musica luminosa. A Luidji piace far scontrare o intrecciare le emozioni, gioca con i paradossi per delineare meglio la sua identità. La sua musica è come un viaggio interiore, un percorso alla scoperta di se stessi. Le melodie avvolgenti e i testi introspettivi ci conducono in un mondo fatto di sogni, di paure e di speranze. È una musica che tocca il cuore e l’anima, che ci fa sentire meno soli. Con Season 00, Luidji ci offre un’opera d’arte totale, un’esperienza sensoriale che va oltre la semplice ascolto musicale. È un invito a lasciarsi andare, a liberare la propria immaginazione e a vivere appieno ogni istante. La sua musica è un inno alla libertà, all’amore e alla vita.