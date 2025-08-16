Musica, Madonna festeggia il compleanno in Toscana: attesa al Palio di Siena

Compleanno toscano per Louise Veronica Ciccone in arte Madonna. La popstar internazionale che compie oggi 67 anni è stata avvistata questa mattina a Firenze dove, scortata e insieme ad alcuni amici, ha visitato il capoluogo toscano, città che conosce per esserci stata altre volte in passato, soffermandosi in qualche negozio per un po’ di shopping. Nel pomeriggio è attesa invece a Siena per assistere al Palio come ospite di un privato in un appartamento con affaccio in piazza del Campo. Dopo aver assistito alla carriera, Madonna dovrebbe festeggiare il suo 67esimo compleanno in un hotel del centro di Siena.