Musica: Mahmood lancia “Sottomarini”, un viaggio emotivo tra infanzia e profondità

Il nuovo singolo di Mahmood, “Sottomarini”, è ufficialmente disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato presentato a sorpresa sabato scorso sul palco dell’Ariston, durante la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, un momento inaspettato che ha sorpreso e coinvolto il pubblico. L’artista milanese aveva già incantato la platea co-conducendo la serata dedicata alle cover al fianco di Carlo Conti e Geppi Cucciari.

Scritta dallo stesso Mahmood, “Sottomarini” si distingue come una ballad che esplora l’universo più intimo del cantautore. I sottomarini diventano una potente metafora della profondità, dell’esigenza di andare oltre la superficie per comprendere veramente le emozioni e le esperienze vissute. L’infanzia è un elemento centrale della canzone, simbolo di purezza, autenticità e amore incondizionato.

Nel giorno precedente alla sua esibizione sanremese, numerose parrucche fucsia sono state avvistate per le strade di Sanremo, un chiaro riferimento alla copertina del singolo, dove un Mahmood bambino indossa proprio una parrucca di quel colore. Un dettaglio simbolico che richiama il bisogno di custodire il bambino interiore, un tema cardine del brano.

Attraverso “Sottomarini”, Mahmood affronta tematiche profonde e personali, raccontando il senso di solitudine, il bisogno di connessione autentica e la difficoltà di esprimere la propria fragilità in un mondo che spesso giudica. Nel testo emerge un forte richiamo alla società contemporanea, dove le relazioni umane sembrano sempre più superficiali e dominate dall’apparenza:

“Più che l’umanità, qui guardano l’incasso / Della virilità non me ne fotte un c**o”.*

Questi versi riflettono la critica dell’artista a una società ossessionata dall’immagine e dal successo materiale, spesso a scapito dell’empatia e della comprensione reciproca.

L’uscita di “Sottomarini” segna un nuovo capitolo per Mahmood, che presto tornerà a esibirsi dal vivo con un tour molto atteso dai suoi fan. Dopo il successo sanremese, l’artista è pronto a portare la sua musica in giro per l’Italia e oltre, promettendo emozioni intense e performance di grande impatto.

Con “Sottomarini”, Mahmood conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare emozioni complesse con liriche profonde e sonorità raffinate, regalandoci un altro tassello del suo viaggio artistico e personale.