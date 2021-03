Musica: Måneskin, ‘le parolacce cancellate da Zitti e Buoni? Siamo ribelli, non scemi’ (3)

(Adnkronos) – “Fare un disco del genere in questo momento… se non è rock questo – aggiunge Damiano David – Abbiamo portato il nostro pezzo a Sanremo, adesso andiamo all’Eurovision, ma che dobbiamo fare, strappare la testa ai pipistrelli? Il pubblico degli esordi è entusiasta del nostro rock e non vede l’ora che ricomincino i live, la nostra generazione si sente sempre rappresentata. Per il pubblico più giovane, non abituato al nostro tipo di musica, invece siamo una novità da scoprire. I ragazzi sono curiosi e sempre più informati. E’ vero: non siamo i Led Zeppelin, ma siamo all’inizio, lasciateci il tempo di arrivarci”.