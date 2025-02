Musica: Manfredi premia Settembre: “Orgoglio di Napoli, città della musica”

” Napoli è una realtà straordinaria nella musica come in tutte le altre arti, ha una tendenzessima creatività, grande tradizione e grande capacità di interpretare le nuove grandi. Abbiamo tanti giovani talenti e la vittoria di Settembre è stata straordinaria: un grande successo di pubblico e di critica Davvero un bellissimo risultato”. Lo ha detto il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, in occasione della cerimonia nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo per festeggiare la vittoria di Andrea Settembre nella categoria Giovani all’ultimo Festival di Sanremo. “Siamo molto felici di premiarlo qui oggi – ha aggiunto – perché è un modo per manifestargli l’affetto e il sostegno della città”. Sulla targa consegnata al giovane artista la motivazione: “Ad Andrea Settembre, figlio di Napoli , in segno di gratitudine e ammirazione per il prestigioso traguardo ottenuto, per aver rappresentato la città nella gara canora più prestigiosa del Paese. La vittoria tra le nuove proposte di Sanremo 2025 è un successo straordinario, un primo passo importante per un futuro luminoso nel mondo della musica. Napoli , grande Città della Musica, è orgogliosa e sostiene i suoi talenti”. Prima della cerimonia, il sindaco ha avuto con Settembre un colloquio privato. “Il consiglio che gli ho dato è di essere sé stesso – ha riferito Manfredi – la sua forza è la sua normalità. In un mondo fatto di eccessi, le persone normali sono i veri rivoluzionari. Quindi nella sua normalità è un bel rappresentante della nostra città e sicuramente sarà insieme agli altri tanti artisti di Napoli uno dei testimonial di Napoli Città della musica che ospita tanti eventi musicali e guarda a tutte le tendenze, gusti e generazioni”.