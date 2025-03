Musica, Marco Masini in tour per festeggiare i 35 anni di carriera: tappa a Napoli a dicembre

Marco Masini celebra 35 anni di straordinaria carriera musicale con un tour che ripercorre i suoi più grandi successi, intitolato “Ci vorrebbe ancora il mare”, con una tappa imperdibile a Napoli prevista per il 2 dicembre al Teatro Augusteo. L’amato cantautore toscano, che ha emozionato intere generazioni con le sue canzoni intense e sincere, sarà protagonista di un lungo viaggio musicale da luglio a dicembre, condividendo con il pubblico un repertorio che è ormai parte integrante della storia della musica italiana.

Alle già annunciate tre date evento nei palasport di Roma, Milano e Firenze, si aggiungono ora sei nuovi appuntamenti estivi che arricchiscono ulteriormente il calendario del tour. Masini farà tappa il 4 agosto a Roseto degli Abruzzi, l’8 agosto a Castiglioncello, il 16 agosto a Finale di Pollina, il 17 agosto a Noto, il 20 agosto a Gavorrano e il 3 settembre a Pisa, portando la sua musica in suggestive location all’aperto.

I biglietti per queste nuove date sono disponibili da oggi, venerdì 28 marzo 2025, in esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle ore 12.00 e per tutti dalle ore 15.00 su TicketOne.it e nei punti vendita abituali.

Il 2025 è un anno di importanti anniversari per Marco Masini. Oltre ai 35 anni dall’inizio della sua carriera, segnata dalla vittoria al Festival di Sanremo nel 1990 con l’indimenticabile “Disperato” (scritta con Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati), quest’anno ricorre anche il 30° anniversario del suo quarto album in studio, “Il Cielo della Vergine”, contenente la celebre “Bella Stronza”, diventata nel 2019 il suo primo singolo certificato disco d’oro dalla FIMI GfK.

In questi decenni di successi, Masini ha saputo costruire un legame indissolubile con il suo pubblico, regalando brani che sono diventati veri e propri classici della musica italiana, come “Perché lo fai”, “Cenerentola Innamorata”, “T’innamorerai”, “L’uomo volante” (con cui vinse Sanremo nel 2004) e la stessa “Ci vorrebbe il mare”, romantica ballata che dà il titolo a questo atteso tour.

Oltre ai suoi cavalli di battaglia, Marco Masini porterà per la prima volta sul palco anche alcuni brani estratti dal suo ultimo progetto discografico, “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), un album prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, disponibile in diverse versioni per soddisfare tutti i suoi fan.

«Dicono che il tempo è imprendibile – ha dichiarato Marco Masini – Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma. Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente».

Il tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, toccherà numerose città italiane, culminando con l’attesa data di Napoli il 2 dicembre al Teatro Augusteo. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di 35 anni di grande musica italiana con uno degli artisti più amati e sinceri del nostro panorama musicale.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour, mentre Birindelli Auto è l’automotive partner di questa grande celebrazione musicale.