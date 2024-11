Musica. Mark Sherman a Napoli: il vibrafonista statunitense live alla Domus Ars con Eric Daniel

Mark Sherman è, senza dubbio, uno dei più straordinari vibrafonisti della scena musicale internazionale e uno dei più incredibili musicisti al mondo: il sessantasettenne vibrafonista, compositore, pianista e produttore newyorchese sarà a Napoli in concerto come ‘special guest’ di un imperdibile live del collettivo musicale campano Cappuccio collective smooth, che vedrà protagonista – come ospite speciale – anche il sassofonista americano Eric Daniel. Mercoledì 20 novembre alle 19.30 il palco della DOMUS ARS (Via Santa Chiara, 10 – Napoli) accoglierà i musicisti della formazione guidata dal chitarrista e compositore Mimmo Cappuccio: Annina Galiano (voce), Cristina Massaro (pianoforte e tastiere), Paki Palmieri (percussion set) e Mino Berlano (basso).

Il concerto, condotto dal giornalista Michelangelo Iossa, sarà impreziosito dalla presenza di Mark Sherman, noto per il suo stile vigoroso e sofisticato nell’improvvisazione: formatosi alla prestigiosa Juilliard School, Sherman ha dato vita alla sua carriera collaborando con artisti del calibro di Peggy Lee e Wynton Marsalis. Nel corso della sua carriera ha affiancato leggende della musica come Natalie Cole, Michael McDonald e Michael Bolton o direttori d’orchestra come Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Herbert Von Karajan e Georg Solti, tra gli altri. Docente della Juillard School e della Manhattan School of Music, Sherman ha suonato con la New York Philharmonic Orchestra e con altre formazioni orchestrali di profilo internazionale; nel corso della sua carriera, ha inciso oltre 150 album come sideman e ha pubblicato diversi progetti da solista. Oltre a Mark Sherman, ad affiancare la band campana sarà anche il grande musicista americano Eric Daniel, carismatico sassofonista dalle mille collaborazioni importanti: Zucchero, Natalie Cole, Alex Britti, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Gino Paoli, Antonello Venditti, Tom Jones, Amii Stewart, George Benson, Paul Young, Randy Crawford, Solomon Burke, Giorgia, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Gil Evans, Eduardo De Crescenzo e Toots Thielemans, solo per citarne alcuni…

Il progetto musicale del Cappuccio Collective Smooth riporta nella piena contemporaneità le grandi atmosfere dello smooth jazz degli anni Settanta e Ottanta, da George Benson ad Anita Baker, solo per citarne due celebri ambasciatori.

Il concerto alla Domus Ars di Napoli impreziosisce il live-tour autunnale della band e anticipa la lavorazione e la realizzazione di un album della formazione, a cui ha lavorato anche il grande batterista brasiliano Ramon Montagner. La proposta progettuale-artistica del collettivo coinvolge il pubblico di tutte le età in un ideale viaggio tra brani inediti e riletture dell’universo jazz.

Già scelti come opening act di Chiara Civello per il Jazz in Campo Music Festival, i Cappuccio Collective Smooth sono ambasciatori di “innovazione, contaminazione e suggestioni smooth jazz, che confluiscono in un immaginario quasi fusion dalla immediata godibilità, versatile nell’improvvisazione scat e fortemente inedito nelle soluzioni sonore”, come dichiarato dalla stampa specializzata.