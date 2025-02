Musica: Massimo Ranieri, annullate le date al Diana fino al 24 febbraio

Massimo Ranieri ha annullato tutte le date in programmazione al Teatro Diana di Napoli fino a lunedì 24 febbraio a causa della sua indisponibilità per motivi di salute. E’ quanto fa sapere una nota del Teatro. Il calendario dello spettacolo dell’artista ‘Tutti i sogni ancora in volo’ subirà le seguenti modifiche: da domani, 21 febbraio, fino a lunedì 24 febbraio la rappresentazione è annullata. “I biglietti potranno essere recuperati tramite spostamento nelle date dal 2 al 7 aprile o rimborsati dal punto di vendita presso cui sono stati acquistati” sottolinea la nota. Gli abbonati del Turno C1 di lunedì 24 febbraio ore 17:30 sono spostati a giovedì 3 aprile alla stessa ora. Ecco il calendario dal 2 al 7 aprile: mercoledì 2 (ore 21:00), in vendita; giovedì 3 aprile (ore 17:30), recupero del lunedì 24 febbraio ore 17:30 (turno c1 e biglietti); giovedì 3 aprile ore 21 annullato; venerdì 4 aprile, ore 21, in vendita; sabato 5 aprile, ore 21, in vendita; domenica 6 aprile, ore 18, in vendita; lunedì 7 aprile, ore 21, In vendita recupero di giovedì 20 febbraio ore 21. possessori dei biglietti nelle date annullate possono chiedere o il rimborso o lo spostamento nelle date di aprile. Lo spettacolo è un viaggio tra canto, recitazione, danza, brani cult, sketch e racconti inediti.