Musica, Maurizio Vandelli Canta Mogol Battisti: emozioni live al teatro Acacia

Maurizio Vandelli con Alessio Saglia (tastiere), David Casaril(Batteria), Gian Marco Bassi (chitarra), Claudio Beccaceci (chitarra), Massimiliano Gens Gentilini (basso) giovendì 27 marzo alle 21, al teatro Acacia, per cantare insieme al pubblico le più belle canzoni mai scritte prima (ed anche dopo) in Italia da quella coppia di geni: Giulio Rapetti(Mogol) il “grande poeta” della musica Italiana e Lucio Battisti.

Più di due ore di grande impatto sonoro con musica dal vivo “Ri-sonorizzata” e “Ri-arrangiata”, per essere assolutamente in linea con il miglior “Sound” attuale, ma che mantiene e rispetta le caratteristiche della “Memoria Popolare” nel riproporre straordinarie e indimenticabili canzoni senza stravolgere e mantenendole rispettosamente intatte.

Maurizio Vandelli, in chiusura del suo concerto, regalerà al pubblico un emozionante esecuzione dei grandi successi della leggendaria Equipe 84, che hanno segnato la storia della musica italiana.”

Un enorme televisore di 6 metri di larghezza e oltre 3 metri in altezza, su cui scorrono, su video-clip colora- ti, i testi di tutte le canzoni, in modo che tutti possano cantare in modo sicuro e deciso. Altri grandi artisti/ospiti duettano virtualmente con Maurizio dal grande schermo:Dodi Battaglia, Fausto Leali, Donatella Rettore, Shel Shapiro.

Un Concerto ideato per fare DIVERTIRE il pubblico dopo questo periodo di costrizioni.

Un gigantesco Karaoke dedicato alla gente con musica dal vivo. EMOZIONI GARANTITE = musica “live” su un palcoscenico per cantare straordinarie canzoni tutti insieme!

Rinascono Per Il Concerto:

Un’avventura – 10 Ragazze – Il Mio Canto Libero – La Canzone Delsole – Non È Francesca – Mi Ritorni In Mente – 7 E 40 – I Giardini Di Marzo – Io Vivrò- Io Vorrei… Non Vorrei… Ma Se Vuoi – Pensieri E Parole – Con Il Nastro Rosa – Perché No – 29 Settembre – Amarsi Un Po’ – Il Tempo Di Morire – Fiori Rosa Fiori Di Pesco – Nel Cuore Nell’anima – – La Compagnia – La Luce Dell’est – Emozioni – E Penso A Te…

Ed Altre Ancora, Comprese I Successi Più Popolaridell’Equipe 84.