Musica, Mavi prosegue il percorso verso “Napoletana” con il brano inedito di LDA

Il nuovo percorso artistico di Mavi, che sta accompagnando il pubblico verso l’arrivo sul mercato discografico dell’album “Napoletana” (entro la fine del 2025) e che è iniziato con il singolo inedito “Aropp e te”, prosegue con “Nun me fire ‘e sta”, brano scritto per lei da LDA, autore di testo e musica, con la produzione musicale e gli arrangiamenti di Adriano Pennino e il mix e master di Roberto Rosu. Il brano, su etichetta Ada/Warner, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube c’è il video firmato nella direzione di produzione da Vincenzo Fasciato e nella sceneggiatura e regia da Alex Marano. La direzione artistica dell’album “Napoletana” è curata da Daniele Palladino. «Mavi è una grande artista ed è stato davvero stimolante scrivere un brano per una voce così particolare – racconta LDA -. La mia missione era trovare qualcuno che interpretasse al meglio il messaggio della canzone, e devo dire che lei ha capito in pieno ciò che volevo. Sono felice del prodotto finale e lei è stata davvero un interprete incredibile». «Questo progetto di inediti sta andando in una direzione straordinaria, ben oltre quello che immaginavo – racconta Mavi -. E per questo devo ringraziare Raffaele Veneruso, al quale mi lega un’amicizia di oltre 15 anni e un rapporto professionale manageriale. È sua l’idea di coinvolgere LDA, straordinario artista di grande sensibilità e che, nonostante la giovane età, ha uno stile di scrittura potente. La musica è fatta di anima, incontri e opportunità e c’è bisogno di chi crea le opportunità ma è anche una questione di chimica, di empatia. Il brano scritto da Luca per me, mi appartiene davvero, lo sento mio. È la storia di due innamorati che vivono un amore sano in cui si cercano e si scelgono ogni giorno».