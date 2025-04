Musica, Meg a Napoli: trent’anni di rivoluzione musicale al Duel Club

Un’anima inquieta e curiosa, una voce inconfondibile che ha segnato la musica italiana con la sua costante ricerca sonora: MEG torna nella sua Campania per celebrare un traguardo importante, trent’anni di una carriera artistica all’insegna della sperimentazione e della libertà creativa. Giovedì 10 aprile, il Duel Club di Napoli si prepara ad accogliere il “TRENTA MEG” tour, un’occasione unica per festeggiare insieme all’artista questo prezioso anniversario e ripercorrere un viaggio musicale intenso e sempre sorprendente.

Questo tour celebrativo, prodotto da Kashmir Music, è un vero e proprio atto d’amore verso i fan che l’hanno accompagnata in questi trent’anni, un modo per ringraziarli del loro affetto e supporto costanti. Per il pubblico napoletano, la data al Duel rappresenta un appuntamento imperdibile per immergersi nell’universo sonoro di MEG, un mix affascinante di elettronica, pop d’autore e influenze che spaziano nel panorama musicale contemporaneo.

Ad anticipare questo tour speciale, MEG ha pubblicato lo scorso 21 marzo l’EP “Maria” (disponibile in vinile dal 4 aprile via Asian Fake), un lavoro che ben rappresenta la sua continua evoluzione artistica. Il brano “Maria”, declinato in tre versioni inedite (“Vesuvia Sound System Version”, “Ze in the Clouds Version” e “Carmine Iuvone Version”), è una riflessione profonda sull’identità e sulla ricerca di sé, esplorando le diverse anime musicali di MEG, da quella più dancefloor ed elettronica a quella più intima ed emozionale, con un omaggio alle radici della cultura del remix in cui si è formata.

L’EP, con il suo artwork che richiama l’uroboro, simbolo di ciclicità e rinascita, sottolinea come l’identità non sia monolitica ma in costante evoluzione, un viaggio circolare dove ogni fine è un nuovo inizio. Un concetto che si traduce anche nella sua musica, un invito costante al movimento e alla trasformazione, una vera e propria “sacra danza della vita” da vivere, ascoltare e ballare.

Con otto album all’attivo, di cui quattro con i seminali 99 Posse e quattro da solista, oltre a preziose collaborazioni, MEG è diventata un’icona del cantautorato alternativo e sperimentale italiano. La sua carriera eclettica, ricca di contaminazioni tra stili e mondi sonori, sempre uniti dall’elettronica, culmina ora in questo “TRENTA MEG” tour, un’occasione per celebrare un percorso unico e per ritrovare il suo pubblico, a partire dalla sua amata Napoli. Giovedì 10 aprile, il Duel si prepara ad accendersi con la musica rivoluzionaria e l’energia contagiosa di MEG: un appuntamento da non perdere per celebrare insieme trent’anni di pura magia sonora.