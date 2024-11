Musica: Michael Barenboim e la pianista Natalia Pegarkova al Sannazaro

Sarà il Teatro Sannazaro di Napoli ad accogliere, giovedì 7 novembre (ore 20.30) il concerto del violinista Michael Barenboim e della pianista Natalia Pegarkova. Un appuntamento di grande rilievo e molto atteso dal pubblico napoletano che, con numeri sempre crescenti, testimonia il successo della nuova stagione musicale organizzata dall’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

Di grande interesse ed originalità il programma che Michael Barenboim (figlio di Daniel, grande pianista e direttore d’orchestra) e Natalia Pegarkova propongono addentrandosi nel repertorio francese di fine Ottocento e inizio Novecento, con brani scelti tra le composizioni di Ravel, Fauré, Lili Boulanger, Ernest Chausson ed Henry Vieuxtemps.

“Opera giovanile di Maurice Ravel sebbene pubblicata solo dopo la morte dell’autore – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti – la “Sonate Posthume” apre un concerto di grande fascino in cui i due straordinari musicisti propongono brani di raro ascolto che, in gran parte, fanno riferimento al periodo romantico francese ed alla sua “Belle Époque”.

“Una musica – dichiara Michael Barenboim – che non ha eguali, estremamente ricca di colori e texture, che presentiamo con grande piacere al pubblico di Napoli”.

Una selezione attenta tra i capolavori di quest’epoca che, dopo la sonata di Ravel, continua con tre brani di Gabriel Fauré – “Berceuse op. 16”, “Romance op. 28”, “Andante op. 75” – qui riuniti in una sorta di mini-suite, stupefacente sintesi (per chiarezza ed eleganza di linguaggio, purezza e sobrietà della forma) dei tratti salienti della musica del compositore d’oltralpe, considerato il più importante e autorevole della Francia post-romantica e pre-impressionista.

Il concerto del duo Barenboim – Pegarkova prosegue con i “Tre pezzi per violino e pianoforte” di Lili Boulanger, con la “Pièce op. 39” di Chausson – il primo dei due brani che Michael Barenboim eseguirà alla viola – e, per finire, con la “Sonata in si bemolle maggiore per viola e pianoforte op. 36” di Henry Vieuxtemps, capolavoro del violinista e compositore belga, allievo di Charles Auguste de Bériot, ed al quale, nel 1998, l’astronomo Eric Walter Elst, dedica addirittura un asteroide (il 40007 Vieuxtemps).

Una serata evento per la formidabile coppia, d’arte e di vita, che diviene occasione di ritorno a Napoli per Michael Barenboim (memorabile il suo concerto al Teatro San Carlo di Napoli nell’aprile del 2018) e di “debutto” per Natalia Pegarkova che si esibisce per la prima volta nel capoluogo partenopeo.

La stagione musicale dell’Associazione Scarlatti si realizza grazie al sostegno di numerose istituzioni, pubbliche e private, che vanno dal MiC – Ministero della Cultura, alla Regione Campania fino ad Intesasanpaolo, Seda Group, Caronte e Unione Industriali di Napoli.

Biglietti: da euro 25 a euro 12. Informazioni: www.associazionescarlatti.it