Musica, MisSara & Fedele: fragilità svelata tra inediti, omaggi acustici e riletture inattese

“Scegliere con cura con chi essere fragili” è il titolo evocativo del nuovo progetto discografico del duo composto da MisSara & Fabrizio Fedele, in uscita il 30 marzo 2025 per Cellar Studio. Presentazione live l’8 aprile alle 21 al Nevermind di via Coroglio 128. Un lavoro intimo e delicato che racchiude sette tracce, un prezioso equilibrio tra cinque inediti che esplorano le sfumature dell’anima e due cover sorprendenti, rilette con sensibilità e originalità.

Il duo, nato dalla sinergia artistica tra la voce intensa di MisSara e la poliedrica maestria di Fabrizio Fedele (chitarre, voce, basso, produzione, registrazione, arrangiamento, missaggio e masterizzazione), si avvale per questo nuovo lavoro del tocco raffinato di Marco Di Palo al violoncello e della ritmica precisa di Marco Iaccarino alla batteria.

Le due cover presenti nell’album testimoniano la capacità del duo di spaziare tra generi e epoche con rispetto e creatività. “Lassa che viene” di Pino Daniele viene spogliata di ogni orpello per rivelare la sua essenza più pura in una versione acustica che, pur omaggiando la perfezione dell’originale, la conduce verso sonorità quasi medievali, impreziosita dalla scrittura dei violoncelli di Fedele, magistralmente interpretati da Marco Di Palo (il videoclip è disponibile qui: https://youtu.be/dqFiOvc2jFY?si=u0mEDWFi1FJc42Of).

La seconda cover è una rilettura inaspettata di “You make my dreams come true ” degli Hall & Oates. La spumeggiante hit anni ’80 del duo americano viene completamente destrutturata da Fedele, trasformandosi in una ballata intensa e commovente, una dolce nenia d’amore che ne svela un’anima nascosta.

I cinque inediti offrono uno spaccato della sensibilità autoriale di Fabrizio Fedele e della potenza interpretativa di MisSara. “Cu nu filo e voce” di Fabrizio Fedele (videoclip: https://youtu.be/aWKo0NVh1Bw?si=8C2A2qqE1-fs5izc) e “Rosa senza spina” di Fabrizio Fedele (feat. Pino Ciccarelli) (videoclip: https://youtu.be/c9JR3hv_NBE?si=XqPtPywk25_iPcsA) sono solo due dei brani che promettono di toccare le corde più profonde dell’ascoltatore. Completano la tracklist gli inediti “Niente più apparenze” e “Quando non sai che farne delle mani” (quest’ultimo con testo di Andrea Pisano), a cui si aggiunge il brano “I’m alive” firmato da Sara Musella.

“Scegliere con cura con chi essere fragili” si preannuncia come un lavoro autentico e coraggioso, dove MissSara & Fedele mettono a nudo le proprie emozioni attraverso un suono ricercato e una profonda intesa artistica, invitando l’ascoltatore a condividere la bellezza e la vulnerabilità di un viaggio interiore.