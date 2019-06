Musica, moda, gastronomia e mondanità: in mille al party hippy di Simona alla Terrazza Flegrea

Grande successo e più di 1000 partecipanti per il party più colorato dell’anno, “Colour Inside in Flower Power”, il format ideato da Simona Tagliaferri nel quale arte, moda, musica, danza e gastronomia sono state protagoniste nella esclusiva location della Terrazza Flegrea, punto di riferimento estivo della Napoli by night glamour e sofisticata. Sullo sfondo di un suggestivo ambiente hippy e flower power e nella magica atmosfera sul mare di Bagnoli si sono alternati sul palco in un coinvolgente show, con abiti e acconciature stravaganti, voci brillanti, corpi sinuosi e danze seducenti, i ballerini della Red Monium Art Production e i musicisti degli Eclissi di Soul che hanno regalato emozioni fino a tarda notte con il loro sound energetico e un repertorio dance che ha spaziato dagli anni ’70 ai giorni nostri. Dulcis in fundo il fashion show di moda e bellezza italiana firmato Jariel di Gabriele Bonomo, con affascinanti ed eleganti modelle in passerella, e la conduzione di Paola Mercurio. Il tutto arricchito dall’esposizione della nuova Audi A1, un’auto concentrato di sportività dall’anima Urban al passo con le nuove generazioni della concessionaria (unica a Napoli) Audi A&C Motors, e del nuovo gommone di Italiamarine (brand della NauticAmato srl guidata da Antonio Amato) per chi ama il mare, il bello e l’avventura.Raggiunto anche stavolta, come sempre riesce a fare Simona Tagliaferri con i suoi eventi, l’obiettivo di regalare ai propri ospiti momenti esclusivi, raffinati e divertenti attraverso “viaggi sensoriali” di musica, arte, danza, moda ed eccellenze gastronomiche e degustazioni, in questa occasione a cura di Tenuta San Lorenzo, Pasticceria Poppella, Caffé del Re, Naonis Prosecco e Cortese Premium.

“Colour inside non è solo un evento – spiega Simona Tagliaferri – ma un vero e proprio progetto più ampio, nato con l’obiettivo di aggregare persone che si riconoscono in una serie di valori comuni, che hanno voglia di incontrarsi in allegria e divertirsi nelle numerose e piacevoli occasioni che organizziamo durante l’anno. In un momento in cui troppo spesso tutto sembra correre intorno troppo velocemente per potersi godere momenti di relax e spensieratezza, avere la garanzia di partecipare ad appuntamenti di qualità che si distinguono fra i tanti in calendario, sapendo che incontrerai persone che la pensano come te, è importante. Il nostro gruppo su facebook conta circa 4 mila persone e continuiamo a crescere giorno dopo giorno, è un risultato che mi dà molta soddisfazione”.

Fra i presenti alla serata Marcello Lala, console di Serbia a Napoli con ospite d’eccezione Andreja Mladenović, vicesindaco di Belgrado; numerosi vertici del mondo napoletano dell’imprenditoria e delle professioni come i presidenti di Confcommercio Massimo Vernetti; dell’Ordine commercialisti Enzo Moretta, dei Giovani Commercialisti Maria Caputo e dei Giovani industriali Vittorio Ciotola; gli imprenditori Antonio Amato e Simona La Marca (consiglieri dei Giovani industriali), Gianluigi Barbato (del direttivo Acen, costruttori), Donatella Cagnazzo, Alessandro di Ruocco, Davide Esposito e Marco Scherillo. E poi ancora protagonisti del mondo dello spettacolo come Francesco Paolantoni, l’attrice e cantante Anna Capasso, il produttore cinematografico Eduardo Angeloni, il tenore Giuseppe Gambi, i giornalisti Lorenzo Crea, Enzo Agliardi e Francesco Russo, Titti Petrucci, Gino Serrao, Licia Antonini, Ela Romei, Serena Di Leva, Danilo Tagliaferri, Anna Sommella, Tommaso Ricozzi, Valentina Mercurio, Carmen Romano, Ilaria Corrado, Vicky Parker, Stefano Scarselli, Fabio Chiappetta, Mariapia Mazzocca, Loredana Lauro, Antonello Fiore, Luigi Porrino, Ennio Bologna, Marilù Inserra, Antonio Murolo, Luca Troncone, Francesco Olivieri, Pigi Bertolini, Cristiana Della Rossa, Ester Squillante, Alberto e Gianni Maraniello, Michele Fortunato, Giorgia Pierro, Gianluca Lemmo, Vittorio Di Giuro, Loretta Lo Sardo, Andrea De Rosa, Tony Rossi, Giovanna Scognamiglio, Anna Calcara, Lorenza Coppola, Rino Di Maio, Attilio Manzi, Cristiana Della Rossa, Luca Aragona, Genny Perna, Maria Nardi, Giuseppe Riccio, Marianna Nasti, Ernesto Branno, Carla Parmiciano, Pasquale Marigliano, Antimo Russo, Alessandro Frenna, Maurizio Ciardiello, Luigi Fiore e Rosaria Amato.Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato Clarence di Luigi Bilancio, Filippo Caterino (costumista), Rossano Nava (art direction), Ares (allestimenti), Christian Key (comunication manager), PixelC3 (hair style), Academy by Antonio Riccardo (make up), Dj Set Duccio Bocchetti e Stefano Scarselli, Art photography Gianni Cirillo e Mario Agozzino. Sponsor della serata: Italiamarine, A&C Motors, Jariel, Smeraglia Luxury Clinic, Pasticceria Poppella, Eurograf, Agorà Morelli, Biblò, Travel Angels, Caffè del Re, Naonis Prosecco, Cortese Premium, Rosita Gioielli, Clarence, Pixel C3, Make up Academy by Antonio Riccardo e Terrazza Flegrea.

Ampia fotogalley a questo link: https://we.tl/b-u8a7bYK7wG (foto: Mario Agozzino e Gianni Cirillo)