Musica: Morandi, ‘domani esce L’Allegria, l’ha scritta Jovanotti per me’**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Domani esce la mia canzone nuova! Un brano che mi coinvolge totalmente e che mi ha regalato Jovanotti, uno degli artisti più innovativi che io stimo di più”. A darne l’annuncio sui social è Gianni Morandi, che comunica così ai suoi fans l’uscita di una nuova canzone dopo il grave incidente alla mano occorsogli qualche tempo fa.” Qualche mese fa -racconta il cantante di Monghidoro- gli ho chiesto se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo ‘Ragazzo fortunato’ o ‘Penso positivo'”.