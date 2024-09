Musica: Mozart, partitura sconosciuta trovata in una biblioteca tedesca

Gli studiosi, i cultori ei fan di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) probabilmente non se lo aspettavano più: in un archivio in Germania è stata scoperta un’opera finora sconosciuta del grande compositore austriaco. Si tratta del «Serenata ex C», della durata di dodici minuti, proveniente dalla collezione di Carl Ferdinand Becker. Il brano è stato rinvenuto nei fondi musicali della Biblioteca municipale di Lipsia, che ha dato l’annuncio. La copia della partitura è stata scoperta mentre gli esperti stavano lavorando alla nuova edizione del catalogo Köchel, in corso di compilazione da parte della Fondazione Internazionale Mozarteum di Salisburgo. Il catalogo è considerato un’opera di riferimento sull’opera musicale di Mozart. Si ritiene che la «Serenata ex C» sia un’opera giovanile di Mozart. Gli esperti ipotizzano che Mozart abbia scritto il brano tra la metà e la fine del 1760, quando doveva essere appena adolescente. Il documento scoperto è una copia o una trascrizione dell’originale, e questa copia non è stata fatta da Mozart stesso. Nel nuovo catalogo Köchel il brano è intitolato «Ganz kleine Nachtmusik». L’opera consiste in sette movimenti in miniatura per trio d’archi, che insieme durano circa dodici minuti. L’inedito mozartiano sarà presentato ed eseguito per la prima volta al Teatro dell’Opera di Lipsia sabato 21 settembre.