Musica, Nanni debutta con il suo primo inedito: “Non ci sono”

“Non ci sono ” è il primo inedito di Salvatore Cicero uscito il 16 giugno. Un brano accattivante, che racconta la presa di coraggio di un giovane artista che decide di mostrare pezzi di sé. Un pezzo cantautorale ed intimo, scritto da Salvatore Cicero, un ritmo energico, incalzante e travolgente che sfocia in un ritornello corale intenso. L’arrangiamento è stato curato dallo Studio Kappa di Cosenza.

“Non ci sono: oltre che il titolo di un brano – racconta Nanni – è anche un’esortazione a se stessi, per non sprecare il tempo e le opportunità che la vita ci mette davanti: bisogna avere il coraggio di non arrendersi alla maschera che a volte si è costretti ad indossare per avere un giudizio positivo dagli altri, bisogna attendere il momento giusto, svegliarsi per dire: Non ci sono per come vorresti, ma Sì ci sono per quello che valgo…..

Al diacessettenne l’amore della musica gli appartiene sin dai primi passi della sua tenera età, inizia a scrivere e comporre canzoni all’età di quattordici anni ed il suo grande obiettivo è quello di riuscire a trasmettere le sue emozioni arrivando al “cuore della gente”.

ASCOLTA IL BRANO