Musica: ‘Napoli Jazz’, Walter Ricci al teatro Politeama il 21 dicembre

Sotto l’albero di Natale un evento che promette di essere più di un semplice concerto. Sabato 21 dicembre il teatro Politeama di Napoli sarà avvolto dall’atmosfera unica di “Naples Jazz” che regalerà la fusione perfetta tra le sonorità partenopee e la tradizione jazz, per una serata all’insegna della musicalità, della passione e del talento dell’artista napoletano Walter Ricci. Dopo il grande successo del suo ultimo concerto a Napoli , con più di duemila spettatori, Walter proporrà le sonorità del suo nuovo disco, “Naples Jazz”, prodotto da Mauro Romano per l’etichetta Mr.Few. ‘Naples Jazz’ è un lavoro di reinterpretazione dei più grandi standard jazz americani che si mescolano in uno scenario surreale con i linguaggi dell’artista come “Teng o fridd e nguollo”, sulle note di “Unforgettable’ì” di Nat King Cole e Natalie Cole , o di “S’arapene e feneste”, che prende in prestito le melodie di ‘The Shadow of Your Smile’, di Andy Williams, fino ai tanto amati “Uè” e ‘Tarantella Jazz’, con i testi di Alessio Bonomo, che hanno già conquistato il pubblico. Dopo il successo ottenuto sui social con il brano “Uè”, tanto acclamato il suo video reel divenuto virale su Instagram e TikTok con oltre quattro milioni di visualizzazioni, Ricci è stato premiato all’Ischia Global Festival e ha ricevuto il premio ‘San Gennaro World 2024 ‘, ha tenuto, nella Penisola, concerti tra cui quello al “Kroton Jazz” di Crotone e con l’Orchestra Italiana del Cinema a Massa Carrara, ma ancora, ospite per i ‘100 Anni’ di Radio Italia a Praia a Mare.